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一時快感砸店惹上官司 還要面對賠償

2016-08-28  14:32

［記者楊政郡／台中報導］27日深夜台中市東區某刺青店，遭數名姓名不詳男子持球棒破壞、潑漆損害大門玻璃、沙發，警方以車追人，查出陳男因消費紛糾對該刺青店不滿，當天以胞弟名義租車，警方鎖定陳嫌還在他衣櫃查獲沾有油漆的襯衫，百口莫辯。28日清晨又逮捕葉姓同夥，一併依毀損等作移送法辦。

警方接獲報案後，發現現場並無直接的監視器，透過路口監視器發現可疑進出車輛，以車追人，且封鎖現場由鑑識人員現場採證，查獲兩支斷掉的棒球棍。

經路口監視器與店家監視器影像，立即查到一部可疑出租車，查到承租人才發現，陳嫌利用胞弟名義租車犯案，並在陳嫌衣服及身體上，都發現還來不及洗掉的油漆漬，陳嫌百口莫辯。

28日上午又再查獲葉姓同夥到案，兩人非現行犯，最後以函送法辦。

陳嫌坦承因消費糾紛而心生不滿，就找人一起去店理論、砸店、潑漆，一時的快感惹上官司，還要面對日後的損害賠償。

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  • 陳嫌與店家有消費糾紛，一時快感糾眾砸店，惹上官司還要面對賠償。（記者楊政郡攝）

    陳嫌與店家有消費糾紛，一時快感糾眾砸店，惹上官司還要面對賠償。（記者楊政郡攝）

  • 幫友人砸店的葉嫌。（記者楊政郡攝）

    幫友人砸店的葉嫌。（記者楊政郡攝）

  • 陳嫌衣服上還沾有紅色油漆，還來不及清洗。（記者楊政郡攝）

    陳嫌衣服上還沾有紅色油漆，還來不及清洗。（記者楊政郡攝）

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