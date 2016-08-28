| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

疑從軍壓力大輕生 特戰兵墜樓身亡

2016-08-28  14:04

［記者江志雄／宜蘭報導］家住新北市的呂姓志願役特戰兵，利用休假與2名表弟到宜蘭遊玩，昨晚一起投宿礁溪鄉某溫泉飯店11樓，今天清晨6點半不見人影，被發現陳屍在1樓女泡湯池旁花圃，研判墜樓身亡，不排除服役期間壓力大而輕生。

宜蘭縣消防局上午7點3分接獲報案，指礁溪鄉一家溫泉飯店有人墜樓，消防人員到場時，男子已經死亡，死者父母到場指認，確認是24歲呂姓特戰兵，母親見到兒子冰冷遺體，不禁痛哭失聲。

警方調查，呂姓特戰兵在桃園市龍潭特種作戰指揮部服役，昨天趁著休假和2名表弟共同驅車到宜蘭玩，上午造訪佛光大學及附近景點，晚間8點入住當地一家溫泉飯店，3人共睡一間房。

清晨6點，表弟聽到呂男手機一直響，被吵醒後才知死者不在床上，也沒在廁所內，便通知服務生找人，在飯店後方1樓女泡湯池旁，發現呂男趴臥在花圃，趕緊打119，可惜早已氣絕身亡。

經過調查，呂姓特戰兵從入住的11樓客房陽台墜樓，先掉在1樓泳池屋頂再滾落地面；死者母親說，兒子原本嚮往軍旅生活，簽下4年志願役，不料在傘訓結訓後，便鬰鬰寡歡，服役1年多，便想提前退伍，但程序冗長，可能因此想不開。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。


自殺防治諮詢安心專線：0800-788995


生命線協談專線：1995。


張老師專線：1980

廣告
  • 呂姓特戰兵從投宿的溫泉飯店11樓墬樓身亡。（記者江志雄攝）

    呂姓特戰兵從投宿的溫泉飯店11樓墬樓身亡。（記者江志雄攝）

  • 呂男墬樓時撞凹泳池屋頂。（記者江志雄翻攝）

    呂男墬樓時撞凹泳池屋頂。（記者江志雄翻攝）

  • 呂男可能從投宿的11樓客房陽台墬樓。（記者江志雄翻攝）

    呂男可能從投宿的11樓客房陽台墬樓。（記者江志雄翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墜樓 從軍 特戰兵
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：疑從軍壓力大輕生 特戰兵墜樓身亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.