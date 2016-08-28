疑從軍壓力大輕生 特戰兵墜樓身亡
2016-08-28 14:04
［記者江志雄／宜蘭報導］家住新北市的呂姓志願役特戰兵，利用休假與2名表弟到宜蘭遊玩，昨晚一起投宿礁溪鄉某溫泉飯店11樓，今天清晨6點半不見人影，被發現陳屍在1樓女泡湯池旁花圃，研判墜樓身亡，不排除服役期間壓力大而輕生。
宜蘭縣消防局上午7點3分接獲報案，指礁溪鄉一家溫泉飯店有人墜樓，消防人員到場時，男子已經死亡，死者父母到場指認，確認是24歲呂姓特戰兵，母親見到兒子冰冷遺體，不禁痛哭失聲。
警方調查，呂姓特戰兵在桃園市龍潭特種作戰指揮部服役，昨天趁著休假和2名表弟共同驅車到宜蘭玩，上午造訪佛光大學及附近景點，晚間8點入住當地一家溫泉飯店，3人共睡一間房。
清晨6點，表弟聽到呂男手機一直響，被吵醒後才知死者不在床上，也沒在廁所內，便通知服務生找人，在飯店後方1樓女泡湯池旁，發現呂男趴臥在花圃，趕緊打119，可惜早已氣絕身亡。
經過調查，呂姓特戰兵從入住的11樓客房陽台墜樓，先掉在1樓泳池屋頂再滾落地面；死者母親說，兒子原本嚮往軍旅生活，簽下4年志願役，不料在傘訓結訓後，便鬰鬰寡歡，服役1年多，便想提前退伍，但程序冗長，可能因此想不開。
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