| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

酒客大鬧西門町KTV 3男遭砍傷送醫

2016-08-28  02:23

〔記者王冠仁、劉慶侯／台北報導〕黃姓男子與兩名朋友昨天（27日）晚上一起到台北市西門町的星據點KTV喝酒唱歌，他們在凌晨0時許左右離開時，在大門口與另外3名也是唱完歌要離開的酒客相遇。

雙方人馬疑似因為肢體碰撞起口角糾紛，黃男等人竟拿出水果刀朝另外3人揮砍，被砍3男的肢體受到刀傷，送醫救治後幸無大礙。

而黃男等人行兇完畢後，竟然跳上計程車想逃離現場，幸虧路旁民眾發現他們械鬥報警，警方線上警網立即前往圍捕，並在康定路、成都路口時將黃等3人攔下帶回派出所。警方目前正在了解詳細的事發經過。

廣告
  • 星聚點KTV西門店外發生酒客衝突砍人事件。（記者劉慶侯翻攝）

    星聚點KTV西門店外發生酒客衝突砍人事件。（記者劉慶侯翻攝）

  • 星聚點KTV西門店今天凌晨發生酒客衝突，3人被砍傷送醫。（圖擷自Google地圖）

    星聚點KTV西門店今天凌晨發生酒客衝突，3人被砍傷送醫。（圖擷自Google地圖）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： KTV 砍人 酒客
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：酒客大鬧西門町KTV 3男遭砍傷送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.