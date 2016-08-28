酒客大鬧西門町KTV 3男遭砍傷送醫
2016-08-28 02:23
〔記者王冠仁、劉慶侯／台北報導〕黃姓男子與兩名朋友昨天（27日）晚上一起到台北市西門町的星據點KTV喝酒唱歌，他們在凌晨0時許左右離開時，在大門口與另外3名也是唱完歌要離開的酒客相遇。
雙方人馬疑似因為肢體碰撞起口角糾紛，黃男等人竟拿出水果刀朝另外3人揮砍，被砍3男的肢體受到刀傷，送醫救治後幸無大礙。
而黃男等人行兇完畢後，竟然跳上計程車想逃離現場，幸虧路旁民眾發現他們械鬥報警，警方線上警網立即前往圍捕，並在康定路、成都路口時將黃等3人攔下帶回派出所。警方目前正在了解詳細的事發經過。
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