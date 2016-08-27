女遭甩約網友一夜情 事後反悔告性侵

2016-08-27 19:44

〔記者張文川／台北報導〕台北市女子小欣（化名）去年4月被男友甩了，心情不好，在「BEE TALK」與陌生陳姓男網友聊天，在旅館發生一夜情，事後後悔，被家人發現異樣追問，小欣遂謊稱遭性侵，男友知情後痛哭問她：「妳為什麼要放過他？」她為了安撫男友，硬著頭皮報案提告；台北地院認定陳男未違反小欣意願，判陳男無罪。可上訴。

判決指出，案發前2天小欣的男友吵了一架，男友提出分手，小欣甚為難過，2天幾乎茶飯不沾，當夜她在「BEE TALK」通訊軟體遇到陳男搭訕，向他吐露剛失戀，陳男約出她載到象山看夜景，再提議到饒河夜市附近的旅館睡覺。

陳男供稱2人在房內聊天喝酒，氣氛滿好，他就主動親吻小欣同時撫胸脫衣，小欣雖說：「這樣不好吧！我沒有跟男朋友以外的人做過」，但他覺得她只是不好意思，所以就繼續，女方並未抗拒，做到一半她才說不舒服而結束炒飯，陳男堅稱雙方是你情我願。

法院認定，小欣與陳男當晚凌晨2點進入旅館，卻睡到中午12點多才離開，且小欣全身無其他外傷，顯示她未掙扎抵抗；而小欣供稱絲襪被強行撕破，但報案時絲襪卻是整條好好。

小欣自承當天他和陳男發生性關係後，有傳訊息通知男友說不知道自己身在何處，但也跟男友說「沒事」，因為她不想要讓家人及男友知道，想說「忍一忍就過去了」，後來看到男友為此而哭，並問她「為何就這樣放過對方」，她覺得很難過，所以才提告。

合議庭認定，小欣家教甚嚴，當晚出門後， 阿姨還一度騎車跟蹤她，但後來跟丟；小欣一心想與男友重修舊好，事後因羞愧不安而神情異常，為了掩飾當夜狀況而避重就輕，甚至宣稱被硬上，並不違背常理，加上沒有證據證明陳男違反小欣意願強制性侵，因此判陳男無罪。