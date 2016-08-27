| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台灣之光！我勇奪國際地科奧林匹亞十連霸
 首頁 > 社會

傻眼！為了X光檢驗單 自稱退休女師在急診室這樣做…

2016-08-27  11:07

〔記者洪定宏／高雄報導〕自稱退休女教師的61歲婦女，昨天傍晚到高市阮綜合醫院就診時，因為X光檢驗單問題，突然情緒失控，在急診室倒出她手提包內所有物品，並大聲吼叫；雖然警方到場時，她已自行收拾好物品，且安靜坐在椅子上，但仍引發一場虛驚。

院方表示，該婦女就診時都沒講話，只將筆記本丟給護理師，要求通知她的家屬，但家屬沒有接聽電話；醫師開檢驗單要她去照X光，她卻沒有去，還指醫護人員沒給她檢驗單，「不相信可以翻我的包包」。

但因護理師不能翻看他人物品，希望婦女自行查看，不料婦女情緒突然失控，將手提袋內所有物品倒出，並要求醫護人員檢拾，「如果少一樣，你們就要負責，我要提告」。

醫護人員見她大聲吼叫，趕緊報案，但警方抵達時，婦女已自行收拾好物品，且安靜坐在椅子上，警方只能告誡她放低音量，所幸事後也無爭執。

廣告
  • 自稱退休女教師的婦人（左），在警方抵達前已安靜坐在椅子上。（記者洪定宏翻攝）

    自稱退休女教師的婦人（左），在警方抵達前已安靜坐在椅子上。（記者洪定宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大鬧急診室 醫院
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：傻眼！為了X光檢驗單 自稱退休女師在急診室這樣做…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.