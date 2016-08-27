傻眼！為了X光檢驗單 自稱退休女師在急診室這樣做…

2016-08-27 11:07

〔記者洪定宏／高雄報導〕自稱退休女教師的61歲婦女，昨天傍晚到高市阮綜合醫院就診時，因為X光檢驗單問題，突然情緒失控，在急診室倒出她手提包內所有物品，並大聲吼叫；雖然警方到場時，她已自行收拾好物品，且安靜坐在椅子上，但仍引發一場虛驚。

院方表示，該婦女就診時都沒講話，只將筆記本丟給護理師，要求通知她的家屬，但家屬沒有接聽電話；醫師開檢驗單要她去照X光，她卻沒有去，還指醫護人員沒給她檢驗單，「不相信可以翻我的包包」。

但因護理師不能翻看他人物品，希望婦女自行查看，不料婦女情緒突然失控，將手提袋內所有物品倒出，並要求醫護人員檢拾，「如果少一樣，你們就要負責，我要提告」。

醫護人員見她大聲吼叫，趕緊報案，但警方抵達時，婦女已自行收拾好物品，且安靜坐在椅子上，警方只能告誡她放低音量，所幸事後也無爭執。