柴山獼猴大量死亡 農業局懷疑遭毒殺
2016-08-26 17:09
〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市柴山獼猴近日陸續發現大量死亡，累計有十五隻，農業局初步解剖疑似中毒，造成凝血不全致死，其中有1隻幼猴在進行救援時尚有生命跡象，目前已脫險。
農業局表示，8月18日至24日，接連接獲民眾通報壽山地區十五隻台灣獼猴死亡，因在短期內獼猴陸續異常死亡，死因疑不單純，農業局已將該檢體進行採樣，送至行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所進行檢驗，確認死亡原因中，另自8月18日起本局即加強保全人員巡查頻度，並請警察單位協助查察不法之行為。
農業局也提醒民眾，臺灣獼猴為臺灣特有種保育類野生動物，如刻意傷害或毒殺保育類野生動物，依據野生動物保育法第18條規定：違者可處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰金。
市府農業局並與壽山國家自然公園籌備處及警察單位等保持密切聯繫，共同查緝違反野生動物保育法案件請民眾勿以身試法。
自78年柴山開放至今，長期間民眾不當餵食柴山地區台灣獼猴，造成獼猴不懼人類並下山覓食，同時養成向人類索取食物的習慣，甚至有索取食物不成便行搶奪的情形發生，導致獼猴與遊客間之緊張關係。
農業局呼籲民眾務必遵循「“五不”保平安」之『不要餵食任何野生動物、不要接觸獼猴、不要威脅或攻擊獼猴、不要讓孩童或寵物離開您、不恰當的遊客行為請幫忙勸阻』等五種行為。
為鼓勵民眾檢舉餵食台灣獼猴違規案件，市府農業局訂有「高雄市檢舉餵食台灣獼猴獎勵辦法」，檢舉案件經農業局查證屬實並處以罰鍰者，檢舉人可獲實收罰鍰金額20%的檢舉獎金。
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