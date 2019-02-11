隱蔽欺敵 三軍裝備大解「迷」

2019-02-11

記者羅添斌／專題報導

國軍官兵服裝、三軍裝備都有不同樣式的數位迷彩，以達到偽裝隱蔽的需求，但國人更好奇的是，這些不同的數位迷彩是如何產生的？為什麼陸海空軍主要裝備的數位迷彩，選擇的是不同顏色的基底？

熟知國軍數位迷彩的資深官員說，國軍現行主要裝備外觀塗裝，戰甲車、艦艇、戰機，是分別採用「野戰、海洋、空優迷彩」實施裝備偽裝，以達到隱蔽及欺敵的目的，但各式武器裝備外觀上的「國徽」、「裝備序號」、「單位標幟（圖案）」等，則都採明顯標記，低視度進行塗裝，以利作戰任務的遂行。

戰車等地面裝備 以綠棕黑塗裝

他舉例說，以戰甲車、砲車、通信車及油罐車等地面裝備為例，因台灣本島地形主要以山地、丘陵、台地及平原為主體，加上考量裝備塗裝的一致性及簡化維保作業等因素，這些地面裝備車輛就以美軍規範為主要依據，使用綠色、棕色及黑色的三色迷彩塗裝。

雲豹甲車 採用四色數位迷彩

但國軍近年新研產的雲豹八輪甲車，外觀迷彩塗裝顏色卻與一般地面裝備車輛不同，官員解釋說，雲豹八輪甲車是由中科院因應國軍作戰場景及新一代量產裝備需求而研發，軍方因此設計了「淺綠、森林綠、棕及黑色」迷彩，且依任務區分為「四色數位迷彩」提供雲豹甲車使用，另外一款「四色野戰迷彩」，則是噴塗於中科院產製的飛彈系統等裝備使用。

艦艇多淺灰色系 可與海色相融

海空軍主要裝備的塗裝更有玄機，水面艦艇都是淺灰色，潛艦一律是黑色；空軍運輸機的迷彩塗裝顏色又明顯與戰機不同。

官員說，海軍各式艦艇外觀主要為淺灰色系，並以低視度塗裝，可以與大海環境相融；潛艦外觀主要以黑色為主，是因應潛艦的作戰場域為水下，但其舷號塗裝就沒有低視度的需求，因此潛艦的舷號不納入低視度的塗裝範圍。

C130運輸機 空優地優迷彩兼具

另在空軍軍機上，官員說，軍機的迷彩塗裝有以天空顏色為掩護背景的「空優迷彩」，及地面為掩護背景的「地優迷彩」。目前大多數的戰機、反潛機及直升機都採用灰色系的空優迷彩塗裝，唯一不同的是C130運輸機，機身及機腹採取兩種不同的塗裝，由地面往空中看時，C130運輸機的機腹是灰色系的空優迷彩，與天空背景結合，若由空中角度俯看停駐在地面上的C130運輸機時，機身塗裝的地優迷彩又可與停機坪周遭樹林背景相融合。

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