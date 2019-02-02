總統警衛室主任 曾維聰突調職

2019-02-02

〔記者羅添斌、李欣芳／台北報導〕伴隨蔡英文總統走過二○一六大選，現任永和警衛室主任曾維聰少將，在二○一七年晉任少將，正在前程看好的時候，他昨天突然遭到調職處分，調任為陸軍司令部委員，還傳出曾維聰將在三月份打報告退伍。由於涉及總統警衛室及特勤系統官員的磨合爭議，引起特勤圈內的關切。

擅自離營、喝酒惹議 傳三月將退伍

總統府表示，曾維聰因違反內部管理規定及未經報備擅自離營，為嚴肅軍紀軍譽，侍衛室主動依程序檢討並召開評議會後，核予適當處分，並呈報檢討回軍。據悉，由於曾維聰未報備即擅自離營，而且喝酒的爭議性行為，影響永和警衛室的形象，總統府侍衛長張捷決定從重處分，將曾維聰調職。

曾維聰軍校畢業後就在特勤系統任職，曾任前總統陳水扁的座車官，俗稱「龍頭」。二○一六年總統大選時，國安局為各組候選人提供維安編組保護，曾維聰抽到蔡英文這一組，也一路保護蔡總統，蔡勝選後，順勢由曾擔任蔡總統永和警衛室主任一職，並在二○一七年升任為少將。

但相關人士透露，曾維聰曾因在營區與其他幹部的飲酒問題遭到上級批評，也曾傳出值勤時未經同意就擅自離營等，日前還被週刊爆料指稱，曾維聰體測有問題卻還能過關，任內爭議不斷，也與他的長官、總統府侍衛長張捷之間有意見爭論，這次突遭調職，顯示並非單一個案所產生的結果。

軍方官員則說，曾維聰調任陸軍司令部委員的人令發佈後，立即引發爭議，因為調任為軍種司令部委員的安排，都不是當事人自願的，而且依規定，擔任軍種司令部委員，若一年內沒有發佈新職，屆時就要辦理退伍。曾維聰從未在陸軍任職，卻突然調陸軍司令部委員，自然會引發議論。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/