賀台灣關係法40週年 佛訥籲美與台簽FTA

2019-02-01

〔記者蘇永耀、吳佳穎／台北報導〕蔡英文總統昨日接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin J. Feulner Jr.）博士，說明政府為打造一個經濟更開放、貿易更自由的台灣所做的努力與成果，並強調我政府在推動經濟結構轉型的同時，也將持續深化民主、健全法治。與川普政府關係密切的佛訥也表明，會持續敦促他的美國友人推動台美洽簽自由貿易協定（FTA）。

晉見蔡總統

讚台經濟自由全球第10

傳統基金會昨也在台舉辦「二○一九年經濟自由度報告」海外記者會，佛訥同樣呼籲美國應與台灣簽訂FTA，做為「台灣關係法」四十週年生日大禮。他並引述美國副總統彭斯演說，強調台灣是美國印太戰略的重要夥伴，呼籲美國持續強化對台合作關係，並落實「台灣關係法」。

傳統基金會公布的「二○一九年經濟自由度報告」，台灣首次躋身全球前十名。佛訥肯定台灣在經濟自由的進步，他引述前英國首相柴契爾夫人說法，經濟自由與政治自由是硬幣的正反兩面，兩者不可分割，經濟自由將權力下放人民，從而達成政治自由；觀察近幾年來的台灣，除經濟自由持續進步外，民主發展也有極佳表現，「這是台灣人民促成的結果」。

行政院政務委員鄧振中也呼籲，台灣是美國第十一大經貿夥伴，也是美國出口第十四大市場，且台灣經貿架構和自由市場規則相符，在美國與亞太關係日趨緊密的同時，台灣是美國強力的後盾，呼籲美國與台灣簽訂FTA。

佛訥在晉見蔡總統時，也向總統提交「二○一九經濟自由度指數報告」。他說，今年是台灣歷年表現最好的一年，在全球排名第十，甚至比美國排名更前面。

總統則表示，打造一個經濟更開放、貿易更自由的台灣，是她就任以來一直在努力的目標。今年台灣經濟自由度在全球一百八十個經濟體中排名第十，比去年進步了三個名次，在亞太地區排名第五，這是二○○八年以來最好的成績。而過去兩年多來，無論是法規鬆綁、財政健全、開放市場及能源轉型等，台灣政府都做了很多努力。

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