嚴德發：想要和平 先做好戰爭準備

2019-02-01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國國家主席習近平在今年初發表談話，再度提及一國兩制、不放棄武力犯台主張，國防部長嚴德發昨也對全體國軍表示，英國前首相邱吉爾曾在二戰時引述古羅馬人物名言稱：「想要和平，先要做好戰爭的準備。」在面對未來日益嚴峻挑戰，盼國軍全體官兵秉持敬業樂群精神，戮力戰訓本務。

援引古羅馬名言 勉勵國軍戮力戰訓本務

嚴德發在昨日播出的政戰節目「莒光園地」發表談話表示，習近平在今年元旦藉著紀念「告台灣同胞書」四十週年場合發表談話，表明不放棄以武力犯台，蔡英文總統立刻提出「四個必須」及「三道防護網」，宣示帶領國人拚民生、護民主、守主權，迎向挑戰。

嚴德發表示，三軍統帥對國軍的指導很明確，就是持續精實戰力，捍衛國家發展與維護百姓福祉，讓國軍成為自由民主永遠的守護者。他也援引前英國首相邱吉爾在二戰期間，引述古羅馬人物韋格蒂烏斯（Vegetius）的名言說：「想要和平，先要做好戰爭的準備。」畢竟軍隊存在的目的，就是要以堅實的戰力維護和平。

嚴德發表示，面對未來日益嚴峻的挑戰，他希望全體官兵秉持敬業樂群精神，戮力戰訓本務，莫忘初衷，善盡保國衛民的神聖使命，確保人民能夠享有免於恐懼的安和樂利生活，這樣才能不負國人的期許。

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