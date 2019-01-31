國民黨總統初選 林明溱︰應採全民調

2019-01-31

南投縣長開第一槍 呼籲聲望不高的打退堂鼓 不要再搞美式初選

〔記者張協昇、張菁雅、賴筱桐、葛祐豪／綜合報導〕國民黨內正為二○二○年總統提名初選辦法爭論不休，南投縣長林明溱昨開出第一槍！呼籲黨內高層應趕快以全民調，決定最有機會當選總統人選，不要再惡鬥及搞什麼美式初選。

盧︰我是全民調的信奉者

對於林明溱的意見，台中市長盧秀燕受訪時贊成說，她是「全民調的信奉者」，也是全民調機制獲得提名，進而當選台中市長。面對下屆總統選舉，「國民黨一定要開大門走大路，透過全民調產生總統候選人」，選舉才會勝選。

侯︰挺大家都能接受機制

不過，另外兩位直轄市長都對採用哪種初選方式拒絕表態。新北市長侯友宜指出，希望黨中央採取大家都能接受的機制，不要破壞黨內團結及和諧。

韓︰不理解林為何會這樣

高雄市長韓國瑜則說，他滿腦子都是為高雄拚經濟、拚觀光，沒有一絲念頭去思考國民黨中央這些事，相信黨中央最後一定會做出決策，「我不適合表態，也沒什麼理由表態。」

韓國瑜表達尊重林明溱的看法，但也疑惑說：「林明溱是南投縣長，黨主席也是南投人，我不理解為何會這樣。」

林明溱昨也被問到，目前黨內誰較有機會當選總統？林明溱說，他是為大局著想，沒有特定支持誰，惟目前看來，前新北市長朱立倫應該聲望較好、支持度較高。

林明溱這席話，被南投地方人士解讀為支持朱參選總統，不挺出身南投、當過南投縣長的吳敦義，而且是開出第一槍反對，認為如果連家鄉的現任縣長都不支持，吳爭取總統之路的氣勢會受到不小的影響。

林明溱表示，去年縣市長選舉，國民黨大勝，並非國民黨好，而是民進黨太爛。總統大選只剩一年多，但黨內有意角逐二○二○年的人卻互相爭權奪利，讓他備感焦急，若再惡鬥下去，不但國家被搞壞，國民黨也會被人民看破手腳，失去重返執政機會。

林明溱說，黨內高層應趕快團結支持最有機會當選總統的人選，聲望不高、當選機會低的人應有自知之明，自行打退堂鼓。他認為，全民調就是最好、最公平方式，不要再搞什麼美式初選，一旦採全民調決定人選，應儘速提出好的政見說服民心，才能勝選。

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