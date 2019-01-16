盼在野黨相挺 蘇揆：我們就是台灣

2019-01-16

〔記者黃欣柏、彭琬馨、林良昇、謝君臨／台北報導〕行政院長蘇貞昌上任第二天，昨天前往立法院拜會在野黨團。蘇揆與國民黨團談話時強調，他一路走來的信念是「我們是一個國家，我們就是台灣」，大家雖分屬不同黨派，但在同一塊土地上，利害都是一致的，未來會不分黨派、真心誠意地去做，也希望在野黨能夠給予支持。

一上任就視察桃機防疫 國民黨團表達肯定

蘇貞昌在行政院副院長陳其邁、秘書長李孟諺等人陪同下，先拜會立法院長蘇嘉全，接著拜會國、親及時力等在野黨團，最後拜會國民黨立委、前立法院長王金平。

國民黨團總召江啟臣恭喜蘇貞昌回到行政院擔任院長，對於他一上任就「衝衝衝」到桃園機場視察，國民黨表達肯定，希望未來行政院可以更接地氣、更符民意且更有效能。

國民黨團書記長曾銘宗是蘇貞昌過去擔任閣揆時的金管會檢查局長，曾稱讚蘇擁有高執行力，強調蘇若運用他的執行力來好好拚經濟，國民黨團一定會全力支持。蘇回應說，除了執行力，曾銘宗應該也見證了他的公正與不分黨派，既然大家都是從不同角度在讓國家變好，他會盡可能做到讓各方滿意。

會談中，國民黨團對蘇提出幾項建議，其一是希望他注意朝野對立及總統與行政院長間的權責問題；其二是期望蘇內閣推動建設能不分藍綠、充分溝通；其三是要確保行政院下各獨立機關能夠客觀運作、依法行政；最後則是要正視公投所反映的民意，解決深澳電廠、觀塘案等爭議。

拜會親民黨團時，蘇貞昌提到自己是第二次擔任行政院長，「是內行不是外行」，希望親民黨能夠給予支持並幫助政府推動政策。親民黨團總召李鴻鈞表示，之前親民黨主席宋楚瑜就預言，賴清德離開後，只有蘇可以穩住政局，「我們宋主席對你很讚賞！」

對於蘇貞昌呼籲在野黨多支持，李鴻鈞也引述宋的說法，指台灣就像是一艘船，大家本應同舟共濟，「選船長沒選到，也不能把船砸沉」，因此只要是對的事情，親民黨團絕對會全力配合。

蘇揆拜會時代力量黨團時，黨主席黃國昌對蘇貞昌回鍋擔任行政院長讚譽有加，指蘇上任第一天就視察桃機、加強非洲豬瘟海關檢查，他「有很強的共鳴」，蘇則拜託時力往後多多幫忙。

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