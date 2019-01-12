爭大位？ 王金平：等待因緣 時間到了會宣布

2019-01-12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長張麗善昨天舉辦感恩餐會，席開一百一十一桌，前立法院長王金平到場祝賀，外界猜測是為王金平參選總統暖身。面對各界詢問，王金平語帶玄機表示，等待因緣，時間到了就會宣布。

去年底九合一選舉國民黨大有斬獲，總統提名競逐白熱化，張麗善將綠軍執政十四年的雲林縣再換回藍天，昨天特別邀請廿鄉鎮市地方政要共聚一堂，從鄉鎮市長到代表會、農會、水利會人員擠滿會場，熱鬧滾滾。

張麗善除向地方民意領袖報告禁用廚餘等施政方向，並請求大家支持麥寮港轉型工商港公投，歡迎大家帶回連署書請鄉親加入連署，尋求通過第二階段連署。

有意爭取國民黨總統提名的王金平昨天到場，席間許多支持者勸進頻頻高喊「總統好」，王金平滿臉笑意全場熱情寒暄問候，表示在「等因緣」，有支持者衝上台要他立即將參選總統一事公開說出口，但王金平笑而未答，直說時機未到。

王金平參加張麗善的感恩餐會，立委許淑華、高雄市農會理事長蕭漢俊、前雲林縣長許文志、前立委許舒博、雲林農田水利會長林文瑞等人都現身，王暖身意味濃厚。

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