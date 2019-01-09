原轉會批習近平︰台灣主體性不退讓

2019-01-09

〔記者楊綿傑／台北報導〕中共總書記習近平日前對台發表強硬言論，強調兩岸統一、一國兩制的立場，引發台灣民眾譁然，總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會昨發表聲明，痛批習不懂尊嚴，台灣原住民族與台灣的主體性，拒絕威脅也不退讓。

聲明指出，台灣原住民族生存在台灣超過六千年，不是中華民族中的少數民族。台灣是原住民族的傳統領域，也是原住民族世世代代用生命守護的祖靈土地，不是中國的領土；且台灣原住民族見證著島嶼的歷史，被殖民過、被武力鎮壓過，但從未放棄自然主權，更推動著國家走上人權、民主、自由的轉變歷程。

聲明批評，中國政府所推銷的單一文化價值、統一、強權，並不偉大也不令人嚮往。對土地謙卑、尊重其他生命、與各族群共存共好，才是我們的信念。

聲明也向習喊話，暴力無法帶來和平，請帶領你的國家邁向真正的文明，停止武力恫嚇台灣人民，致力讓中國人民享有人權與自由。而台灣原住民族與台灣的主體性，拒絕威脅也不退讓。台灣的國家未來，是台灣原住民族在內所有族群所自主決定。

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