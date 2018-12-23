陳師孟：插五星旗 可依國安法禁止

2018-12-23

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於台灣街頭插中國五星旗的議題，監委陳師孟昨在監察院巡察行政院時提出質疑，他認為，這不只是言論自由，而是引狼入室，應可依「國安法」處理。法務部長蔡清祥回應，會研究「國安法」是否適用。

陳師孟指出，過去兩、三年，西門町、一○一大樓，連彰化二水碧雲禪寺都插了許多五星旗，還登上《紐約時報》。中國一向想弱化台灣的敵我意識，所以找這些代理人做這事情，但他失望的是，看不到政府有相關的因應。

陳師孟說，曾有民眾在國發會公共政策網路參與平台連署，禁止中國五星旗在台灣公開懸掛、展示、陳列，並提議增設刑法「分裂國土外患內亂罪」；不過，連署達標後，法務部回應不宜採納，因涉及言論自由。

陳師孟建議政府引用「國安法」第二之一條規定，「人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖畫、消息或物品，或發展組織」，可處五年以下有期徒刑或拘役，得併科一百萬元以下罰金。也可在「兩岸人民關係條例」增訂「對等條款」，如要來台灣插五星旗，中國也得允許台灣人到對岸插中華民國國旗，否則不允許他們來插五星旗。

監委包宗和也對「募兵制」多所質疑，他表示，面對強敵的處境下，「募兵制」、「徵兵制」何者對我有利？何者對解放軍攻台有利？是值得深思的課題。他認為，役男只接受四個月短期軍事訓練，將無法形成有效戰力。

國防部長嚴德發回應，「募兵制」是政府的重大政策，推動決心不會改變。

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