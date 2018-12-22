新聞幕後》三個「非典」

2018-12-22

記者鄒景雯／特稿

談起當前台灣政壇的「非典型」政治人物，大家一定會想到台北市長柯文哲，其次不會忘掉這次剛當選高雄市長的韓國瑜，已經公開表示參選總統將以無黨籍為優先考慮的張善政，是不是在這兩個前例的鼓勵之下，也想循相同模式開出新路？是一件有趣的事情。

以上三位，在緊接而來的二○二○大選都不會缺席。上個月以三千多票低空掠過的柯文哲，昨天馬上就被媒體問到若轉換政治跑道，民調很被看好的問題，可見他的話題十足。事實上，柯Ｐ的身邊與耳際不乏勸進的聲音，說他沒有一絲念頭從腦際飄過，絕對是假話，不過，對於二○二○的問題，柯Ｐ倒是不太開玩笑，態度相對慎重，他曾經說過，自己還沒準備好，即使當選，也不知道要如何治理這個國家，確實是他的心底話。

儘管沒有這個打算，但是外界普遍認為，柯Ｐ仍然是明年競選過程中左右戰局的角色，他這顆天平上的砝碼，擺在哪一邊，另一邊都不會不在意。同時，耐人尋味的是，柯Ｐ已經計畫不久後要到美國訪問，看來，除了積極與中國打交道，這位首都市長也開始注意到對於其他國際事務的認識與拓展，這對於他累積有朝一日的可能性，當然是正向的努力。

正忙著籌組小內閣的韓國瑜，這回把新北市的李四川請到南台灣去效力，立刻引發敏感的嗅覺，外界紛紛揣測韓國瑜與朱立倫之間的聯盟關係，甚至國民黨內的其他二○二○競爭者也對此為之「側目」，可見「韓流」的餘威，以及高雄板塊的關鍵性。藍營內部一個合理的推敲是，朱立倫與韓國瑜同屬「中壯代」，連成一線是合理的，促成國民黨的世代交替，符合雙方共同的利益。於是，也顧不了拔擢韓到高雄擔任市黨部主委的吳敦義，以及三山造勢背後出錢出力的王金平了。

現在兩黨無甚關注的張善政，已經幾度表態他要參選總統，作風很不像傳統的政治人物，不待他人推擁，就自告奮勇，而且刻意強調不排除以無黨籍身分參選，表示不會參加國民黨的初選，將逕行投入戰局，這股勇氣，當然不是無中生有。據了解，張善政已經取得了某大金主、知名中國台商的鼎力支持，他們觀察了網路時代，人際關係愈來愈破碎，共識愈來愈難建立，既有政治組織都面臨挑戰的趨勢，的確想在一群熟面孔中，創造另一個異軍突起的「奇蹟」。非典可否一再複製，張善政能不能如願？不妨繼續看下去。

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