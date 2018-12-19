憲法訴訟法三讀 大法官會議改制為憲法法庭

2018-12-19

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「憲法訴訟法」，將大法官會議改制為憲法法庭，引進裁判憲法審查制度，讓大法官可針對「個案」進行違憲審查，不受理案件也需附裁定理由，保障人民權益，同時完備正副總統彈劾制度，新制將於公佈後三年施行。

院會三讀修正通過將「大法官審理案件法」更名為「憲法訴訟法」。

立法院民進黨團總召柯建銘表示，大審法自一九九三年修法至今已有廿五年，中間六進六出立法院，現今終於看到歷史性的一刻。民進黨團幹事長李俊俋說，這項修法回應司改國是會議與人民期待，希望大法官做到最公開、透明，是司法改革的一大里程碑。

三讀條文規定，立委提案釋憲門檻從立委現有總額三分之一，降為四分之一，且人民可就個案聲請釋憲。大法官審理案件全面司法化，採取裁判化及法庭化；正副總統彈劾案件設辯護人制度，採必要言詞辯論。

立院司法法制委員會召委、民進黨立委周春米說，本次修法做出重大變革，大法官決議從「會議」形式，改革為具有司法審判性質的「憲法法庭」進行審理，決議結果也由「大法官解釋」改為「判決」。

「個案」可進行違憲審查

此外，修法的最大突破，在於人民可就「個案」聲請大法官宣告違憲，有別於過去人民只能對「法律」聲請釋憲，但有時法律本身並無問題，而是法官在適用法律時，其見解牴觸憲法，卻無法進行救濟，未來人民可在確定判決後的六個月內聲請釋憲，如憲法法庭裁定不受理，也需附上理由。

周春米指出，新制在判決門檻也有變革，從過去三分之二的高門檻，降低為過半數同意即可，更有利大法官作成判決結果；立委聲請釋憲的門檻，也由三分之一降低為四分之一，以保障少數黨進行救濟的管道。未來大法官作成裁判書，必須公布大法官同意、不同意的姓名及人數，以及主筆大法官的姓名。

朝野立委皆肯定這次修法，認為這是落實司法改革、保障人權，讓大法官執行職務更加公開透明，為人民憲法救濟制度開創更透明的機制。

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