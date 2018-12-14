婦聯會385億資產 凍結確定

2018-12-14

最高行廢棄北高行裁定︰婦聯會權益 未受不可回復損害

〔記者吳政峰、楊綿傑、李欣芳／台北報導〕行政院黨產會認定婦聯會為國民黨的附隨組織，凍結其三百八十五億元資產，上月被台北高等行政法院認為有侵害權益之虞，裁定停止執行；案經黨產會抗告，最高行政法院昨認定，黨產會的處分僅認定婦聯會是附隨組織，尚未把它的財產視為不當黨產，婦聯會權益還沒受到不可回復的損害，原審裁定有違誤，因此廢棄原裁定，不得再抗告。換言之，婦聯會三百八十五億元資產凍結狀態獲確認。

黨產會︰顯見婦聯會是附隨組織

黨產會發言人施錦芳表示，黨產會抗告成功，顯見最高行認為黨產會認定婦聯會是國民黨附隨組織，凍結其資產是有理由的。黨產會表示，對於婦聯會申請許可處分案件將視需要依法恢復審議。

婦聯會︰遺憾 將提司法救濟

婦聯會發表聲明批評，最高行政法院未給任何答辯機會，對此結果感到遺憾，後續將提司法救濟，需支用於弱勢部分則會向黨產會申請慈惠專案動支。

黨產會調查認為，婦聯會的人事曾受國民黨控制，依黨產條例做出它是「國民黨附隨組織」的處分，並通知各金融單位與機關，禁止讓婦聯會提領或處分財產，總額高達三百八十五億元，引發婦聯會不滿，除向台北高等行政法院提起行政訴訟之外，另一併聲請停止執行。

針對停止執行部分，北高行上月作出裁定，指婦聯會若被視為國民黨附隨組織，接下來其資產將會被視為不當黨產，進而充公，影響權益甚鉅，恐造成難以回復之損害，考量黨產會可把轉型正義的實踐往後移，權衡雙方利益，最後作出停止執行原處分的裁定。

黨產會不服，向最高行政法院提起抗告。最高行認為，黨產會的處分僅認定婦聯會為附隨組織，尚未依黨產條例第六條第一項認定其資產為「不當黨產」，因此沒有直接對婦聯會現有財產產生「禁止處分」的法律效果。

最高行解釋，行政機關就特定事件作成具體的行政處分，人民才有應依規定履行的法律義務。換言之，黨產會既然還沒認定婦聯會的資產屬於不當取得的財產，婦聯會權益就沒有受到明顯、立即、且不可回復的損害，北高行的裁定有誤，廢棄原裁定。

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