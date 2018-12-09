公投反核災區食品 柯：不合理

2018-12-09

若不要日本核災區食品進口台灣 應直接禁止去旅遊

〔記者黃建豪、翁聿煌／綜合報導〕台北市長柯文哲繼日前大談九合一選舉公投案，稱同志公投結果只是證明台灣不是一個民主國家後，昨晚再度大談反核食公投「根本不合理」，稱台灣政府若要禁止日本核食進口，應該直接禁止國人去核災區旅遊。

柯文哲昨晚參加在大直典華飯店舉辦的「閱讀book思議」商戰年度大會。他致詞時表示，這次公投證明「台灣不是一個成熟的民主國家」。

柯文哲說，他一月遇到總統蔡英文時，曾告訴蔡總統，同志議題不應透過公投處理；如果公投結果，雙方支持者比例為五十一比四十九，「難道我們要聽那五十一％的人的意見嗎？如果是很對立、激烈的意見，這個五十一對四十九，你硬是把法律通過，沒有辦法解決問題」。

柯文哲接著又說，反核食公投也過了，但如果要禁止日本核災區食品進口到台灣，「那台灣政府應該明白地宣布，禁止國人去那個地區旅遊，因為去那個地方，吃的每一樣東西都是那個地區的食品，所以這個根本unreasonable（不合理）。」

柯文哲呼籲，要能建立一種理性對話、而不是靠情緒去反應的政治，所以不管是日本核災區食品進口或是同志議題投票，都顯示台灣需要一個新的政治思維。

國民黨促日提國家級認證

反核食公投由國民黨發動，對於公投過關後，日本可能以拒絕台灣加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）做為報復，國民黨主席吳敦義昨受訪表示，「核食」問題癥結是日本只願提出民間社團法人的檢驗報告，國民黨認為日本應提出國家級的認證報告才有公信力。

吳敦義說，國民黨執政時，曾與日本協商對日本五縣食品解禁的議題，我國政府期盼日本能由國家級檢驗機構認證污染無虞，但日本認為只需由社團法人的檢驗機構認證即可，雙方沒有共識；如今國人又通過拒絕核食的公投，更清楚表達台灣堅持食品安全的態度。

媒體詢問，若台灣無法加入CPTPP，是否擔心怪罪到國民黨頭上？吳敦義表示「不會」，台灣要加入CPTPP沒那麼簡單，必須各種要件齊備，過去在跨太平洋夥伴協定（TPP）時期，台灣也努力爭取加入，但因牽涉到各國利益，還需要一點時間。

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