林聰賢：宜蘭也輸了 我責無旁貸

2018-12-02

〔記者簡惠茹、楊綿傑、鄭瑋奇、施曉光／台北報導〕交通、環保、農委會三首長昨請辭獲准。農委會主委林聰賢昨天表示，開票結果出爐後，第一時間就遞出辭呈，「因為農業縣輸了，我們宜蘭自己也輸了，要為政策負責。」接下來的動向，他笑說，「回家種田啊！實踐有機生活！」

環保署長李應元則因空污議題下台，他昨天表示，「美好的一仗」已經打過，未來他在民間，仍會用各種方式關心空污議題。

外界認為民進黨丟掉台中，是因為空污議題，李應元表示，他個人對市長林佳龍非常肯定，認為林已經做得很好，整體來說有改善，只是改變不是一蹴可幾，他個人也願意替黨承擔下來，一起檢討。

交通部長吳宏謀於今年七月十六日才接任交通部長，受普悠瑪號事故、九合一大選等因素，結束短短一四一天任期，成為交通部除首任部長陳良之外，任期最短的部長。

對於行政院三位部會首長請辭獲准，國民黨發言人洪孟楷則延續對中選會主委陳英鈐的質疑，譏諷說，「無獨有偶地都是十一月廿四日即請辭，卻在十二月一日後才准辭」，「為了民進黨的敗選負責，臨走前還能夠領取年終」。

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