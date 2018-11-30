英、賴邀檢討敗選 立委轟一例一休

2018-11-30

〔記者彭琬馨、蘇芳禾、李欣芳／台北報導〕民進黨在九合一選舉慘敗，總統蔡英文昨再邀立委至官邸座談，多位立委反映，民進黨推動一例一休 、年金改革等，政策溝通不足；蔡坦言，行政系統太過理想化，很多立意良善的政策細部未周全，不僅對於個別族群造成影響，也讓民眾容易誤解。行政院長賴清德昨也與多位黨籍立委便當會，與會立委多砲轟同婚議題造成反同勢力反撲，是敗選重要原因。

蔡英文昨座談多為中部立委，包括雲林蘇治芬，彰化洪宗熠、陳素月、黃秀芳，台中張廖萬堅、黃國書，還有基隆蔡適應和嘉義縣蔡易餘等八人。

針對中部執政縣市如骨牌般倒下，一名中部立委坦言，見諸媒體的各種爭議，台中都是重災區，例如農地工廠、空污、一例一休、托育準公共化等，讓農民、漁民、基層勞工三個重要的民進黨支持族群都不滿。

據轉述，多數立委都認為，改革應該要放慢腳步，有爭議的修法不要硬修。此外，有許多藍營勝選的縣市不要綠營時代規劃的建設，蔡英文也表示，如果確定民眾也不想要這些，那就尊重新的民意。蔡英文也關心台中、彰化立委補選，與會立委分析可能人選的優缺點，進行討論。

賴揆昨與黨籍立委舉行便當會，據轉述，黨團總召柯建銘直接點名立委段宜康、尤美女，直言「不要一直想修民法」；人在現場的尤美女表示，人權議題不能公投，段宜康則未出席。

柯建銘同時也點名前幾天在臉書貼文開砲「解除黨內戒嚴」的林淑芬，強調在修勞基法或討論婚姻平權的過程中，「大家都不說話，等出事後才一直罵。」

立委認為，民進黨支持同性婚姻合法化，是造成中南部支持者票投不下去的主要原因，依公投結果及大法官解釋，應以專法來處理。

賴揆：如何提出專法 黨團參與討論

賴揆也表示，尊重公投結果，但要如何提出專法又不逾越憲法賦予的基本人權標準，希望黨團能一起參與討論。

據轉述，會中也針對行政立法間的協調機制討論，立委認為，黨團要有自主性，不能每次行政院提出法案就照單全收，應扮演更多事前參與的角色；賴揆對此表示贊同，強調未來行政立法協調機制要調整，讓黨團在政策決定上扮演更多重要角色。

賴揆也說，民進黨在九合一選舉的敗選是因為行政部門努力不夠，他向大家致歉。敗選後，「非大破不足以大立」，一定要記取教訓，勇敢團結往前走。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/