謠言終結站》陳英鈐轉任台彩董事長? 中選會：謠言

2018-11-30

網傳內容：前中選會主委陳英鈐辭職後，將出任台彩董事長，可以一邊搖號一邊下注，人人發大財，買台彩是傻瓜？

查證結果：中選會指出，此屬謠言，前主委請辭後，係回學校任教。台灣彩券也澄清表示，並無此事，一切是網路傳言，現任台彩董事長為前行政院秘書長薛香川。

謠言終結站

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