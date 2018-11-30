吳敦義老實說 一中各表不能對中國講

2018-11-30

〔記者施曉光／台北報導〕九合一選舉國民黨大贏十五個直轄市、縣市，對於許多藍營直轄市、縣市長當選人紛紛主張未來要設「兩岸工作小組」，國民黨主席吳敦義昨參加台北市艋舺青山宮遶境活動前受訪表示贊同，並強調「一中各表」的「九二共識」是兩岸關係的基礎，所謂各表「就是你表你的，我表我的啊！你不能在陸方的前面講一中各表，公開講這個不行。」

「就是你表你的 我表我的」

對於媒體詢問，很多人搞不清楚什麼是「九二共識」，吳敦義說，「九二共識」就是在一九九二年十一月三日，我方與對岸兩輪談判後，由於在國家認同方面各說各話，所以後來海基會幕僚簽陳給當時總統李登輝三十五字的論述，經同意後再傳真給對岸海協會，海協會簽報對岸的決策當局，十一月十六日回復海基會「既經台灣有關方面同意，我會敬表尊重並接受。」

吳敦義強調，兩岸換文結果就是這三十五字，「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表述」，這就是「一中各表」的「九二共識」，因為有了「九二共識」，才有一九九三年的辜汪第一次會談，這個共識也是二○一五年「馬習會」最重要的基礎。

吳敦義進一步指出，「所謂各表，就是你表你的，我表我的啊！你不能在陸方的前面講『一中各表』，公開講這個不行，可是在內部會議馬先生（馬英九）也有跟習先生（習近平）講一九九二年達成這個共識的由來，但是等到分別開記者會時，他就講『一中各表』的『九二共識』。」

對於媒體詢問是「一中各表」還是「各表一中」？吳敦義說，當然是「一中各表」，因為三十五個字的順序很清楚。

對於藍營新當選的縣市長打算成立「兩岸工作小組」，吳敦義回應，「我覺得應該啊！」他並舉現任台東縣長與中國大陸正常往來，「釋迦五百噸、八百噸就這樣賣出去了」，過去台南市也曾與對岸有簽虱目魚養殖契作。

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