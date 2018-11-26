盧秀燕：九二共識 發展經濟的兩岸共識

2018-11-26

〔記者歐素美、陳鳳麗／綜合報導〕國民黨籍的台中市長當選人盧秀燕昨展開感恩之旅，她指出，上任後會努力拚經濟、不談政治，但九二共識是目前可以讓經濟好好發展的兩岸共識，只要能夠讓台中、台灣經濟好發展，人民好生活，「我們願意有這樣的共識」。

媒體詢問盧秀燕對高雄市長當選人韓國瑜「九二共識拚經濟」的看法，她表示，台中就是拚經濟、拚民生，不講政治的地方，怎麼樣能夠讓台中經濟發展就怎麼做，九二共識，不統不獨不武，在現有的情況下，應該是可以讓我們經濟最好發展的兩岸共識，是在基於兩岸和平及經濟發展下所有人的共識，所以只要能夠讓台中、台灣經濟好發展，人民好生活，我們願意有這樣的共識。

林明溱：會跟進韓的作法

國民黨南投縣長林明溱昨也表示，對於韓國瑜的作法，自己「舉雙手贊成」。順利連任的林明溱說，會跟進韓的作法，儘速在南投縣府成立「兩岸工作小組」，推動兩岸交流，希望將中國遊客再帶進南投縣，讓觀光業賺到錢。

林明溱表示，南投縣風景區沒有觀光客，飯店民宿遊艇業蕭條，現在最重要的是要讓老百姓有錢賺。

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