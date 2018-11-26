「以核養綠」過關 政院︰非核家園不變

2018-11-26

黃士修將再推 重啟核四公投綁2020總統大選

〔記者李欣芳、林菁樺、蕭玗欣／台北報導〕「以核養綠」公投通過，引發朝野新角力！政院表示不會罔顧民意，已轉告經濟部與台電重新評估電力政策，不過，核一、核二、核三延役及核四商轉已來不及，政府二○二五年非核家園的目標不變。以核養綠公投領銜提案人黃士修指出，政院顯然沒有善意回應主流民意，將發動以核養綠公投二部曲，包括發動重啟核四公投綁二○二○總統大選，並推動核廢遷出蘭嶼公投。

不會罔顧民意 已重評電力政策

以核養綠公投獲五八九萬五五六○同意票、四○一萬四二一五不同意票而過關，電業法第九十五條第一項「核能發電設備應於中華民國一一四年以前，全部停止運轉」之條文，將在公告第三日起失效。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，尊重公投案結果，但實務上已不可能讓核一、核二與核三廠延役。

她釋解，依法核電廠在除役期限前五到十五年必須提出延役申請，核一與核二廠除役在即，已來不及申請；核三廠則要在二○一九年前提出申請，但申請作業評估要四到五年，時間上來不及。

有關核四廠商轉部分，Kolas說，台電在今年評估，核四商轉需要六到七年，如果明年重啟核四，六年後是二○二五年，非核家園目標已經達成，屆時已不需要核電，因此核四也沒有商轉的必要。

能源局與台電表示，在政策未變之下，執行單位將配合朝非核家園目標邁進，台電也不打算提出核能機組延役計畫。後續能源局將公告新版本，但只是把九十五條之一拿掉。

廢核行動平台強調，以核養綠根本與再生能源無關，投下同意票的人，並不都是無條件支持核電者，而是對能源轉型的信心不足。

環團︰以核養綠與再生能源無關

廢核行動平台分析，核一、二廠已進入到期除役階段，最有可能的是核三廠可能會延役。但核三廠緊鄰恆春活動斷層，地質條件不適合延役。此外，公投只是刪除二○二五年的廢核期限條款，法律效力不及於核四。

對於國民黨提案的反空污公投、反深澳電廠公投與反核食公投也都通過門檻，Kolas說，將請經濟部在確保供電的情形下，努力達成每年降低一％火力的目標。停建燃煤電廠方面，公投結果與政府施政方向一致。

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