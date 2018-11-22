中市長選戰》選情告急才辭立委？ 盧︰林上次選前三天辭

2018-11-22

〔記者張菁雅、蔡淑媛／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕昨日持續車隊掃街行程，並鎖定綠營支持者較多的西屯、南屯及北屯區；針對外界質疑請辭立委是否因選情告急？她表示，台中市長林佳龍上次選舉在選前三天辭立委，請大家不要「此一時彼一時、雙重標準」。

盧秀燕前天在選舉倒數四天宣布辭立委，全力衝刺選舉，昨天回防市區，上午先前往西屯、南屯區掃街，下午再從北區出發，一路拜票至北屯區，晚上再到南屯區豐樂公園，參加市議員劉士州舉辦的音樂會。

媒體詢問辭立委後的心情？盧秀燕表示，昨天上午空氣很不好，因為民進黨的能源政策導致空污嚴重，人民在受害，她參選市長就是要控訴民進黨，非贏不可，辭去擔任廿多年的立委職務，為鄉親奮戰，心情相當堅定，也非常平靜。

請辭是照計畫走 展現決心

至於辭立委是否因選情告急？盧秀燕說，林佳龍上次選舉在選前三天辭立委，事實證明他當選，大家不要雙重標準。她也強調，請辭立委早在她的參選計畫的一部分，她照著計畫走、展現決心。

另外，有網媒指國民黨內人士說投票日吹東北風導致空污，盧秀燕勝選會更大，盧秀燕強調，市民不會一天空污就改變投票意願，而且天氣變化難預測，是這二、三年來空污嚴重，忍無可忍，讓她能贏過林佳龍。

盧秀燕也說，台中市長選舉投票率一直約為七成，自己的主要票源來自中間選民，她會透過空污、幼教等政見，打動選民。

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