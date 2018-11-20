中國介入選戰輿論？ 國安局︰毋需懷疑

2018-11-20

〔記者謝君臨、陳鈺馥、周彥妤、吳柏軒／台北報導〕中共是否介入引導台灣輿論？國安局副局長陳文凡昨在立法院答詢表示「這是不需懷疑的」；他並說，現階段我們有理由相信，以中共為主的境外敵對勢力，企圖干涉我國政治，尤其一些輿論的走向，擺在眼前的九合一選舉，可能就是中共「練兵」的對象。

陳文凡︰中共企圖干涉我國政治

立法院財政委員會昨邀請國安局、調查局等情治單位，就包括通訊監察與電訊工作經費編列等進行專題報告並備詢。民進黨立委吳秉叡質詢，國安局有無掌握外國勢力介入，包括資金、製造謠言、假訊息、惡意抹黑、網路霸凌等，陳文凡答覆：「有，確定有。」國民黨立委賴士葆詢問「中共是否介入引導台灣輿論？」陳文凡堅定回說：「這是不需懷疑的。」

陳文凡以十一月八日「美國拿下太平島，蔡英文送出中國領土，北京下令全軍出擊」的假新聞為例，強調國安局主要針對境外敵對勢力，以及對國家安全有疑慮的資訊進行情蒐，不會、也不可能偵蒐詆毀國家元首的相關訊息。

民進黨立委劉世芳質詢時提到「跨境雲控」，指該軟體是從中國防火牆翻牆出去，同時可以控制一百個臉書帳號，能批次留言、按讚、分享、加好友，有點像癌細胞大量複製，強調中國網軍一直在侵蝕台灣社會，詢問國安局如何因應。

陳文凡表示，以中共為主的境外敵對勢力，企圖干涉我國政治、尤其一些輿論的走向，擺在眼前的九合一選舉，可能就是中共「練兵」的對象，浪費與侵蝕我方的資源，我方仍有很多必須努力精進的空間。

另外，劉世芳在立法院內政委員會質詢問及，TVBS新聞台專訪美國在台協會（AIT）主席莫健，談境外勢力散播假消息的新聞被下架，陸委會主委陳明通答詢表示，個別新聞媒體處理方式可受公評，陸委會不予評論，AIT已將莫健專訪公開在網站上，各界可自行瀏覽，也感謝美方對此事的關注。

陳明通︰干擾選情 民眾很反感

不過，陳明通強調，「民主不是天上掉下來！」民主國家人民要享受民主，必須對民主價值堅持，自我限縮是對民主價值的傷害，最後更會斷送民主。

陳明通指出，中共以各種方式介入民主國家的選舉，已是國際社會普遍認知公認的事實；中共慣常在台灣選舉前藉機製造事端，過去更以對台軍事演習，及嚴詞批判企圖干擾或影響選情，台灣民眾對此非常反感。

謝長廷強調選戰是真與假之戰

駐日代表謝長廷昨簽署「反霸凌、反造假、我站出來」連署活動，直指中國勢力介入台灣選舉，假新聞及假消息到處流竄，這場選舉是台灣民主發展的關鍵，更是「真」與「假」的戰爭，籲請民眾共同響應。

對於假消息、民調及中國謠言等干預，各地候選人煽動暴力，連偏鄉都深感社會對立激化，人本教育基金會等四十三個公民團體昨緊急成立「平安夜連線」，呼籲全台候選人簽承諾書，以和平理性來看待選舉結果，共同守護台灣民主。