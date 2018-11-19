蔡︰投台灣民主、台灣隊一票

2018-11-19

〔記者楊淳卉、佟振國、劉禹慶、張菁雅／綜合報導〕九合一選舉進入最後關鍵決戰期，民進黨於選前最後「超級星期天」強力催票，民進黨主席蔡英文及民進黨縣市長候選人、民進黨中央黨部昨天上午同步發文串聯，呼籲全國朋友「投台灣民主一票」，支持民進黨「台灣隊」所有候選人。

蔡英文也馬不停蹄前往澎湖縣、台中市、南投縣輔選，和行政院長賴清德接力到民進黨南投縣長候選人洪國浩舉辦的「挺南投‧拚改變」音樂造勢大會，為黨籍縣長、縣議員、鄉鎮市長候選人造勢。

疾呼給南投一個改變機會

蔡指出，我們拚命爭取來的台灣民主，正在被人身攻擊的言論、網軍製造的假消息不斷傷害，因此，年底選舉是一場民主價值的保衛戰，請鄉親在關鍵時刻一定要出來投票，一起挺民主。

蔡英文話鋒一轉，直指中台灣正在崛起，民進黨四年前也提出區域治理概念，四年來台中、彰化大幅進步，台中更已是台灣第二大城，南投卻人口老化、外流嚴重，沒跟上中部崛起的腳步，這次鄉親要給南投一個改變的機會，投給有行政效率、會建設、會開源節流的縣長人選洪國浩。

此外，蔡英文不到兩個月即四度造訪澎湖，為尋求連任的縣長陳光復及縣議員等候選人助選造勢；蔡英文呼籲選民認清國民黨選舉奧步，用選票還給陳清白。

蔡英文選前黃金週則規劃深入綠營較艱困地區。她週一前往苗栗，拉抬民進黨支持的無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎，週二為台東縣長候選人劉櫂豪站台，週三轉往搶救宜蘭縣長候選人陳歐珀、台北市長候選人姚文智，週四前往激戰區彰化縣，拉抬尋求連任的彰化縣長魏明谷。