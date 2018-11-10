國民黨喊教訓民進黨 蔡英文怒嗆：憑什麼

2018-11-10

〔記者張議晨、蘇芳禾／綜合報導〕選戰倒數十五天，民進黨主席蔡英文昨第八度到宜蘭為縣長候選人陳歐珀站台助選，蔡指出，這次選戰，有一股力量要求我們閉嘴，台灣正面臨無孔不入的滲透與假訊息，「若我們低頭，台灣民主就會倒下去」，她呼籲選民，用選票當後盾，保護台灣的民主。

批藍抵制改革 漠視中國打壓

蔡英文強調，她沒有像國民黨，拿主權去交換一時的偏安，卻忘了去強化台灣外交、國防和經濟產業的實力。「國民黨說，這次選舉要教訓民進黨。我說，台灣人民覺得民進黨做得不夠好，我會虛心傾聽。不過，國民黨要教訓民進黨，我要問，國民黨憑什麼！ 」

蔡英文質疑，國民黨不改革，民進黨推動改革的時候，他們在旁邊拚命抵制，好像這一切與他們都無關，都不是他們造成的。當中國打壓台灣的時候，國民黨在哪裡？國民黨有沒有和台灣人站在一起？

指假訊息流竄 操控社會對立

蔡英文說，這次選舉已經不只是來自對岸文攻武嚇，還有無孔不入的滲透、假訊息，有人在操弄假訊息操控台灣社會的對立。「不能讓這些人得逞」，更不能支持傾中的政黨，讓國際社會以為台灣人在打壓之下就會選擇屈服。此時此刻的台灣，必須要有一個守護台灣價值的政黨，來擋住境外力量的入侵，民進黨就是守護台灣的力量。

蔡英文也指出導演柯一正支持民進黨高雄市長候選人陳其邁，臉書就被大量的謾罵留言灌爆的例子。「有一個力量正在要求我們閉嘴，這個力量鋪天蓋地，就是要把所有不同意見壓制下去。如果我們低頭了，台灣的民主就倒下去了。」

陳歐珀昨晚在羅東鎮光榮路舉行競選總部成立大會，蔡英文、前行政院長游錫堃、宜蘭縣代理縣長陳金德都到場力挺；而對面就是國民黨縣長候選人林姿妙的競選總部。

蔡英文指出，過去兩年多來，民進黨承接了過去政府累積幾十年的問題，她選擇會得罪人的改革；對於民進黨選情緊張，她也對支持者說，「讓大家這麼辛苦、心情這麼悶，我真的很抱歉。」但她做到以前總統沒解決的問題，包括非核家園、年金改革、經濟轉型和大規模的基礎建設。