侯三重拔樁 近百里長相挺

2018-10-31

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨天直搗三重、蘆洲的綠營傳統票倉，和三重區近千名里長、鄰長座談並聯合造勢，其中包括民進黨籍的里長，晚上再到蘆洲商圈夜市拜票；侯訴求「厚友誼不分黨派，我們都是一家人」，他以出外人的身分博感情，表示三重、蘆洲有許多中南部鄉親定居，就和他從嘉義北上打拚一樣。

侯友宜在三重區綜合體育館與近千名里長、鄰長舉行座談會，主辦的侯友宜三重區競選總部表示，除了國民黨籍里長，也不乏民進黨籍里長相挺，三重區共有一一九位里長，約近百位里長到場；侯逐一和里長、鄰長合照，並送上三重區競選總部限定的啤酒杯。據了解，三重區的里長中，約八成以無黨籍身分參選，實際偏綠的里長至少三成。

在四年前的新北市長選舉，民進黨游錫堃在三重區大勝國民黨朱立倫約兩萬六千票。侯友宜昨表示，和很多三重、蘆洲的民眾背景相似，都是從中南部北上打拚的出外人，故鄉嘉義的雞肉飯、豬腳飯和爌肉飯，在這裡都吃得到，「我們都是一家人啦！」

他並說，從參選至今造訪三重不下一百次，感謝不分黨派的里長齊聚相挺，強調擔任副市長七年多來，和里、鄰長一樣都是不分藍綠為民服務，他的心中只有國家這個顏色，要好好打拚。

外傳國民黨評估侯友宜有機會在三重區贏過對手蘇貞昌，地方人士則評估，「侯友宜輸蘇貞昌五千票左右就算贏」，因為三重區的嘉義鄉親不少。