黨政人士：選戰最後關頭 防中國網軍狂轟

2018-10-23

〔記者蘇永耀／台北報導〕年底選舉影響政局未來走向，調查局長呂文忠透露，中國確有金援特定候選人，再度引發中國介入政治活動的質疑。黨政人士進一步指出，選戰進入最後激烈時刻，中國很可能頻密發動網軍，攻擊特定政黨或候選人的言論或製造假消息。

中國經由各種明暗手段介入他國政治，已非新鮮事。美國川普總統九月指控，中國正試圖干擾十一月的美國期中選舉，以對他造成政治傷害。美國副總統彭斯本月初更說，中國企圖干預美國期中選舉，想要影響美國政策與政治，讓川普總統無法連任，「希望美國換個總統」。

同樣將於十一月舉行選舉的台灣，黨政人士說，中國干預他國政治活動，台灣是主要的「練兵場」，中國金援特定候選人，也包括部分具有黑道背景的對象，目的不在於當選，而是對台灣進行統戰與滋擾，藉此分化社會、製造衝突對立。

我情治單位也透露，隸屬中國國台辦旗下的「福建廈門對台辦」，是目前中共掌控台灣兩大黑幫的前哨基地；隱身其中的「外聯辦事處」，則是負責實際操控台灣黑幫的執行和經援單位。

隨著台灣選情的增溫，國安人士提醒，中國的動作將更為頻繁，動員在中國的台商組織支持特定政黨及候選人，為其慣用手法；是否進一步動員企業老闆政治表態，尚待觀察。不過，部分親中媒體已經開始為其喉舌，將台灣的這一場選舉升高為是否接受一中原則下的兩岸關係之爭。

黨政人士並提醒，選戰進入最後激烈時刻，中國很可能頻密發動網軍，攻擊特定政黨、候選人的言論或製造假消息。這些被稱為所謂網絡部隊、五毛黨的言論散佈攻勢，同樣是中共海外統戰的慣常做法，而中國近年也加強對付美國、台灣等主要國家。

黨政人士說，網路攻勢還包括駭客入侵等資安問題。「日本經濟新聞亞洲評論」先前引述美國網絡安全公司的調查說，登記在中國海南的伺服器，在柬埔寨七月間大選前，多次對柬埔寨進行網路攻擊，包括入侵柬埔寨選舉委員會和政府辦公室，給反對派活動人士發送病毒郵件。日媒並判斷，中國藉此將柬埔寨作為駭客訓練場，並試圖用互聯網影響他國政治。