彭明敏：中國若併吞台灣 將消滅「台灣人」

2018-10-21

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕前總統府資政彭明敏昨天出席「全民公投反併吞」活動時表示，「中國若拿到台灣，台灣會變怎樣，大家可以看看新疆」，一排一排的火車，把新疆人分散到中國各處，新疆人已被消滅，台灣若被中國拿走，會被一船一船，分散到中國大陸，在地球上，「台灣人」這三字會消滅掉。

新疆為例 台灣人會被分散全中國

由喜樂島聯盟主辦的「全民公投反併吞」活動昨在民進黨中央黨部前的北平東路展開，包括彭明敏、總統府資政吳澧培、葉菊蘭、前外交部長陳唐山等參加。葉菊蘭受訪說，獨立本來就是台灣唯一的活路，她從政就是為了要主張台灣獨立。時代力量、社民黨、自由台灣黨等也動員參與。

彭明敏說，他為了參加喜樂島活動，受到很大壓力，有一些人叫他不要來參加，他也因為這樣失去一些好朋友，但是他回想五十四年前，國民黨戒嚴時，他也得罪國民黨，所以這次得罪一些朋友也甘願。

彭明敏也說，台灣人要大聲說出來讓全世界聽到，絕對反對中國併吞台灣的野心，我們不但為自由，也為了子孫幸福，中國若拿下台灣，台灣會變得怎樣，看新疆就知道。

彭明敏說，「公投」是自由民主的社會中最基本的公民權利，因此，公投權利不能被限制，公民應該有權利自行決定憲法內容，憲法應該納入公投範圍。他並主張應該要用公投方式獨立建國，「台灣國萬歲！」

總統府資政吳澧培指出，反併吞、要公投是大家多年以來努力的目標，原先希望在本土政權執政後，就有機會達成，如今卻看到公投由原先的鳥籠公投變成鐵籠公投，國家主權、前途、定位的問題都不能公投，「把我們的手腳都綁住了」，「這樣的公投有意義嗎？」

吳

澧培批公投法從鳥籠變鐵籠

吳澧培並說，他不了解為什麼由總統蔡英文帶領的執政團隊不支持公投獨立，若說獨立太敏感，至少修改公投法，讓人民自己決定要怎麼走下去，這對蔡總統來說「是在幫忙、不是在害她耶！」

民進黨決議禁止黨公職出席喜樂島聯盟主辦的「全民公投反併吞」活動，台北市長候選人姚文智則以技術性「路過」方式，和參與民眾握手打招呼。