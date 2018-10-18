拚戰東台灣 國民黨打造「宜花東黃金廊帶」

2018-10-18

推動「長照＋醫療」到宅服務

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會昨日召集宜蘭縣長參選人林姿妙、花蓮縣長參選人徐榛蔚、台東縣長參選人饒慶鈴等三位選將與會，對外發表所謂「花木蘭連線」的「宜花東共同政見」，楬櫫將共同打造「宜花東黃金廊帶」，推動「長照＋醫療」到宅服務，全面打通花東聯外交通，促進宜花東資源共享，拒絕深澳燃煤電廠，廣設公立幼兒園、非營利幼兒園及公辦民營幼兒園，以及推動免費新生兒篩檢。

吳盼「蘇花改」轉為高速公路

國民黨主席吳敦義致詞時表示，他期許「花木蘭連線」能拿下宜花東三縣政權，並朝他過去擔任行政院長時所規劃的目標努力，讓「蘇花改」可以轉為「高速公路」。吳指出，當時他刻意為「蘇花改」隧道保留四線道寬度，早就替「蘇花改」轉為「高速公路」做好準備。

吳敦義還說，未來東部地區可以吸納很多人口，像是從事運動、保健，喜歡看海及年長的國人，都可以搬到花東地區居住，國民黨也對宜花東三縣寄予厚望，全部都要保住或贏回政權，而且這次選舉國民黨只要能多贏幾個縣市，士氣就會大振，二○二○年就比較有機會重返執政，撥亂反正。

吳與三女將持「聖火」 全場喊凍蒜

國民黨安排吳敦義手持「聖火」，點燃林姿妙、徐榛蔚、饒慶鈴三人手中的「聖火」，然後四人共同舉起，全場一起高喊「凍蒜」，為宜花東選情造勢加溫。

對民進黨秘書長洪耀福稱「台東人還要繼續給饒家盤據三十年的機會嗎？」饒慶鈴受訪時回應，她從政十幾年來都是靠自己打拚，洪耀福的說法是有「幻想症」。

此外，國民黨中常會昨決議通過開除分別參選嘉義市長、桃園市長、台東縣長、高雄市長的嘉義市議長蕭淑麗、前立委楊麗環、前台東縣長鄺麗貞及前立委蘇盈貴。

國民黨發言人洪孟楷轉述，中常會上，多位中常委提醒要提防民進黨選舉奧步，還有人擔心選務人員目前仍缺額五十％，可能讓蔡政府後續會有「上下其手的空間」，導致選務不中立，要求立院黨團幹部加強監督並了解行政機關作為。