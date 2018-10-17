國民黨南市黨部3拍 營造商買走了

2018-10-17

以1億689萬元得標 新營區黨部仍流標

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨因積欠黨工退休金、薪資，台南市黨部與新營區黨部兩處房地在今年五月遭到黨工聲請法院查封及拍賣，先前歷經台南地院兩次拍賣都流標。台南地院昨第三度法拍，建喬營造公司以一億六百八十九萬兩千元，超過底價標走台南市黨部房地，新營區黨部仍無人投標。

有租賃契約部分不點交

台南地院行政庭長蔡雅惠表示，第三次拍賣底價是依照第二拍底價為基準減價一成，台南市黨部房地部分，第三次拍賣底價為一億六百六十六萬五千元；新營區黨部房地第三次拍賣底價為一億一千四百八十九萬九千元。建喬營造投標價為一億六百八十九萬兩千元，超過底價而得標；新營區黨部則仍無人投標，這部分會依第三拍底價公告應買三個月。

台南地院說明，國民黨兩處黨部房地有部分訂有出借、租賃契約或供通行使用，這部分不點交，其中南市黨部慰安婦銅像與看板是黨部在法院查封後才設置的，銅像與看板的土地空間是黨部出租給承嶸企業，依拍賣公告記載，此範圍土地不點交；市黨部一樓也有租給民代聯合辦公室，同樣不點交，拍定人可以另行訴訟要求排除地上物、返還土地。

謝龍介：黨中央統一回應

國民黨南市黨部主委謝龍介十五日才籲請各界勿標購南市黨部不動產。昨天謝龍介得知南市黨部被標走後簡短回應說，市黨部的土地涉及承租問題，會有部分點交、部分不點交的情況，市黨部會和中央黨部及律師討論後續作為，將由中央黨部統一回應說明。