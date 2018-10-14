政策告捷 新南向觀光、經貿增長

2018-10-14

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動新南向政策告捷！根據行政院經貿談判辦公室的最新資料顯示，新南向在推動觀光與經貿交流等方面都有斬獲，今年一到八月，新南向十八個國家的民眾來台觀光總計一六三萬六三六○人次，比去年同期成長十六．九％，國人赴新南向國家觀光總計一九二萬三七四二人次，比去年同期成長十三．八％。

今年前8月來台旅客成長16.9% 貿易總額成長5.5%

政院經貿辦指出，今年前八月我國與新南向國家貿易總額為七七○．七億美元，比去年同期成長五．五％；出口部分，今年前八月我出口到新南向國家金額為四五三．三億美元，成長三．二％；進口部分，今年前八月我自新南向國家進口金額為三一七．四億美元，成長九．一％。

經貿辦表示，有關新南向國家今年前八月來台總人次達一六三萬六三六○人次，佔各國來台觀光旅客總數的廿二．九％。國人赴新南向國家觀光今年前八月總人次達一九二萬三七四二人次，佔國人出國觀光總數的十六．八％。

根據經貿辦出版的新南向政策手冊，去年新南向十八國旅客來台二二八．四萬人次，較前年成長廿七．六％，增加四十九．六萬人次；去年國人赴新南向國家達二四七．四萬人次，較前年成長十．八％，增加廿四萬人次。

在公共工程方面，手冊指出，政府將新南向公共工程的拓展列為潛力領域之一，設定每年爭取標案商機至少二百億元目標，去年得標十七件，總得標金額二五二億元，今年截至七月底，就已得標廿件，總得標金額達二五○億元。

新南向#來台觀光#

行政院經貿談判辦公室