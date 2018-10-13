焦點評論》不要打爛仗

2018-10-13

記者鄒景雯／特稿

今年底的基層選舉，對於各政黨都非常關鍵。就民進黨而言，此役不只是二○二○的墊腳石，更是未來二年施政免於跛腳的憑恃；就國民黨來說，這是能否谷底翻身的殊死之役，如果無法反彈，這個黨繼續待在雲霧繚繞裡的時間，暫時會看不到終點。

因為這樣，這次的朝野競爭異常激烈，好幾個選區已經出現肉搏，例如新北、台中，還有許多人沒想到的高雄；不僅僅是比數拉近的賁張，甚至在戰法上不惜割喉，影響所及，則是公共政策也拆下來當柴燒，完全管不了攻下版圖後，施政環境會不會成為廢墟。

深澳電廠是一個最典型的惡例。電力規劃，是不折不扣的中央統籌事務，不是地方主管範疇，電廠的所在地固然涉及當地的溝通，但是位於瑞芳地區的深澳火力發電廠，並不是要憑空再興建一個新廠，而是要把二○○七年除役的舊機組與舊廠址，予以更新並擴建。這項決策，歷經民進黨與國民黨兩朝的行政院，大家都經手畫押過，例如其環評早在二○○六年通過，從而正式核定；政黨輪替後，國民黨接而續之，同樣認為是提高發電效率的必要之舉，二○一三年的行政院節能減碳會議上，當時的主持人朱立倫副閣揆還做了正面的裁示。

為什麼不論藍綠主政，當初都同意深澳電廠要更新改建？主要是新機組的發電量可以達到一六○萬千瓦，為原來機組的四倍；同時採用超超臨界燃煤技術，可以非常顯著的大幅減污，一說達七十五％之譜。在這樣的共識基礎上，這個計畫才得以持續推行到今天，不料現在卻因為選舉的關係，突然成為國民黨競選陣營攻擊對手的「籌碼」，甚且不惜以俄羅斯鋼鐵廠大冒黑煙的影片，抹掉前述長達十二年的政策累積，也製造了難以再理性討論問題的氛圍，終於迫使二○一八年的行政院，在衡酌第三接收站通過環評的前提下，宣布深澳更新全案停建。

回溯這個過程，再對照國民黨團昨天「群情譁然」地抨擊這是選舉考量，不覺令人啞然失笑，賴清德從善如流、察納雅言不對嗎？這些人究竟主張是續建好，還是不建好？或者建與不建、有電沒電，全都沒關係，不能再拿深澳當烏賊來噴墨，讓這群政客頓失所倚、沒戲可唱，才是最大的難耐？

選舉只是一時的，如果選舉變成打爛仗，可以公然自我否定，低估選民的智商，那麼即使勝選又如何？台灣不需要這種劣質的政治文化。