姚勤跑基層 登山掃街秀舞技

2018-10-11

〔記者周彥妤／台北報導〕昨天雙十節，民進黨台北市長參選人姚文智別具一格，未參與慶典活動，清早先赴登山步道拜票，隨後前往市場掃街，下午赴里長參選人競選總部成立大會，更展現舞技大跳「燃燒吧！火鳥」、時下夯曲「海草舞」等曲目，致詞也向民眾喊話，直言北市廿年歷任市長，有的不是沒經驗，不然就像「科長」般，或是很「孝呆」，盼能順利當選，由他解決弊端百出的市政問題。

姚文智昨天清晨六時卅分先赴劍潭山步道拜票，隨後再前往內湖區西湖市場掃街，有攤商送上柿子及花生，祝福姚「好柿會花生」（諧音：好事會發生）。姚受訪談到雙十慶典未參加相關活動，當前任務就是積極爭取支持，全力以赴選上台北市長。

批柯空有口號

昨下午四時左右，姚文智悄悄現身北投區溫泉里長參選人許智全競選總部成立大會，受訪表示許是老朋友，年輕也有幹勁，長期為當地產業發展努力，因此一定要親身支持。

姚說，柯市長標榜北投要成為沒有圍牆的博物館，四年任內空有口號，未來自己當選後要積極推動，可以和許里長好好配合，盼許也能提供意見。

姚文智也批，柯的交通月票一二八○元政策，僅有一％的效果，卻要耗費北市一年近八十億元的補貼費用；至於重陽敬老金柯停止發放不正確，他當選明年就恢復發放。