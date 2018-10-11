姚勤跑基層 登山掃街秀舞技

2018-10-11

〔記者周彥妤／台北報導〕昨天雙十節，民進黨台北市長參選人姚文智別具一格，未參與慶典活動，清早先赴登山步道拜票，隨後前往市場掃街，下午赴里長參選人競選總部成立大會，更展現舞技大跳「燃燒吧！火鳥」、時下夯曲「海草舞」等曲目，致詞也向民眾喊話，直言北市廿年歷任市長，有的不是沒經驗，不然就像「科長」般，或是很「孝呆」，盼能順利當選，由他解決弊端百出的市政問題。

姚文智昨天清晨六時卅分先赴劍潭山步道拜票，隨後再前往內湖區西湖市場掃街，有攤商送上柿子及花生，祝福姚「好柿會花生」（諧音：好事會發生）。姚受訪談到雙十慶典未參加相關活動，當前任務就是積極爭取支持，全力以赴選上台北市長。

批柯空有口號

昨下午四時左右，姚文智悄悄現身北投區溫泉里長參選人許智全競選總部成立大會，受訪表示許是老朋友，年輕也有幹勁，長期為當地產業發展努力，因此一定要親身支持。

姚說，柯市長標榜北投要成為沒有圍牆的博物館，四年任內空有口號，未來自己當選後要積極推動，可以和許里長好好配合，盼許也能提供意見。

姚文智也批，柯的交通月票一二八○元政策，僅有一％的效果，卻要耗費北市一年近八十億元的補貼費用；至於重陽敬老金柯停止發放不正確，他當選明年就恢復發放。

  • 姚文智昨天下午現身北投區溫泉里長參選人許智全競選總部成立大會，強調要親身支持老朋友。（記者周彥妤攝）

    姚文智昨天下午現身北投區溫泉里長參選人許智全競選總部成立大會，強調要親身支持老朋友。（記者周彥妤攝）

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