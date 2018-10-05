侯友宜陣營 聘竹聯大老當顧問

2018-10-05

蘇：國民黨跟黑道掛勾 侯：尊重地方人士安排

〔記者翁聿煌、邱書昱、何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜與中和區三位國民黨籍市議員參選人，明天將成立中和區聯合競選總部，前竹聯幫愛堂堂主劉振南掛名顧問團副團長；民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天受訪說，國民黨利用黑道已經不是第一次了，侯友宜先前曾在台東為黑道站台，他當年參選屏東縣長連任時，國民黨也用黑道的屏東縣議長鄭太吉打擊他。

對於蘇貞昌的指控，侯友宜昨天在另一個場合受訪說，各地區與黨籍議員參選人的聯合競選總部，他對於聘任的職位不是很清楚，原則上都是尊重地方人士的安排，他沒有去深入了解，任何人來幫忙都很感謝。媒體追問侯友宜是否認識劉振南？侯謹慎地確認對方名字後表示，「我沒有辦過他」，侯並說，他做事正正派派，堅持做對的事，不會因為是誰而改變原則。

侯友宜與國民黨籍的中和區三位市議員參選人邱烽堯、陳錦錠、金瑞龍，六日將成立中和區的聯合競選總部，顧問團團長是前立委張慶忠，副團長是劉振南。

邱垂益：侯不知情也不認識劉振南

擔任中和區聯合競選總部主任委員的邱垂益昨天表示，地方選舉要考量政治生態的平衡，因為前中和市長呂芳煙較少露面，因此邀請呂芳煙的外甥劉振南擔任顧問團副團長，侯友宜事先不知情也不認識劉振南。

至於蘇貞昌所稱「侯友宜先前曾在台東為黑道站台」，是指侯友宜在今年七月五日參訪台東，他當時與台東市長張國洲促銷水果。張國洲三十多年前曾因一清專案入獄服刑三年，出獄後從政、連任多屆議員，目前是台東市長，綠營當時嘲諷侯友宜是「官兵挺黑道」。