柯文哲嗆陳菊、姚人多 應辭公職輔選

2018-09-21

〔記者黃建豪、蘇永耀、周彥妤、何玉華／台北報導〕台北市長柯文哲競選總幹事由作家小野（李遠）擔任，被市議員質疑行政不中立後，小野已請辭台北市文化基金會董事長與影視音實驗教育機構校長兩項職務；柯昨轉向民進黨開砲，稱每個陣營都應比照辦理，他公開點名替民進黨雙北市長參選人輔選的海基會副董事長姚人多與總統府秘書長陳菊「也可以辭掉」。

小野辭兩公職輔選

柯要求各陣營比照

小野確定接下柯文哲競選總幹事後，先是被國民黨台北市議員王鴻薇質疑，小野身兼文基會董事長及影視音實驗教育機構校長，兩個機關的人事或預算都是由台北市政府掌握，若小野擔任柯的競選總幹事，恐違反行政中立，國民黨台北市長參選人丁守中也主張小野應該請辭。

小野前天證實均已請辭，將專心替柯輔選。柯文哲昨談論此事稱，「那是不是每個陣營都應該比照辦理？那姚人多也可以辭了，陳菊也可以辭掉總統府秘書長，她不是蘇貞昌的總幹事嗎？應該大家都用同樣的標準。」

柯文哲稱，「小野這個人比較古意（指忠厚、老實），人家講我們就做」，且是小野主動向他表明要請辭，就是不希望造成困擾。媒體追問柯，會不會造成其他陣營的模仿效應？柯文哲更嗆稱，「那就快啊！快模仿啊！還要模仿得像」。

民進黨：蘇貞昌的總幹事是林錫耀

總統府發言人林鶴明昨回應，關於參選人競選總部人事規劃，請向競選總部詢問；民進黨人士說，蘇貞昌的競選總部是由選對會召集人林錫耀擔任總幹事，柯市長大概是誤會了。

姚文智：姚人多是下班後幫忙

姚人多昨對此則沒有回應。姚文智則說，姚人多是下班後協助選戰庶務，在競選團隊中既無職位，亦無酬勞。

蘇貞昌回應，政務官可以助選，但不能違背行政中立、濫用公家資源，只要是不違法、合理的事，都不能過度要求。被問到是否覺得柯文哲是在給其他參選人施壓？蘇說，不清楚柯文哲怎麼講的，他自己會做好要求。