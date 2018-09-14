不必因一個官員瘋語受影響 蘇籲讓促轉續向前

2018-09-14

〔記者李雅雯／新北報導〕針對促轉會前副主委張天欽事件，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨表示，轉型正義是很嚴肅的事，許多民主先進受盡委屈、努力一輩子才看到促轉會，要繼續努力下去才能還原歷史、澄清真相，還給受冤屈苦難者公平正義，這是台灣社會的期待；他也說出重話，「不必因為一個官員（指張天欽）瘋言瘋語」而受到影響，大家應該跨過去，繼續向前走。

蘇貞昌表示，很多人在前面犧牲、受盡委屈，他自己也努力了一輩子，今天才能看到促轉會的機制開始運作，他前天得知促轉會官員竟說出「非常不適當的講話」也很生氣，他的回應都是本於自己的認知、表明態度，事先沒跟任何人商量，事後也沒有打過任何電話。

轉型正義要繼續努力 才能澄清真相

他強調，轉型正義是經過幾代人的努力才走到這一步，「我們要繼續努力下去，才能還原歷史、澄清真相，還給受冤屈受苦難的人一點公平正義」。

對於促轉會委員是否應異動？蘇貞昌表示，主管機關要做怎麼樣的決定，他都尊重；對於侯友宜陣營批評促轉會淪為選舉打手，蘇說，促轉會的功能是發掘真相、還原歷史，需要去找當年的素材、證據，誰在當時做了什麼事都有歷史公斷。蘇說，台灣人民很有智慧才能走到今天，否則在當年對抗國民黨威權的黨外時代，早就被國民黨撲殺了。

對於國民黨主席吳敦義說，侯友宜是奉公守法的警察，若當年處理鄭南榕自焚案有問題，問題也不在侯。蘇貞昌回應說，這正是促轉會要去發掘真相、還原歷史的地方，任何人本於政治立場或政治目的所做的不適當發言，既非事實也不厚道。