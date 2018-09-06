台北辯不辯 姚文智下戰帖 柯文哲：要辯什麼

2018-09-06

丁守中：願意辯論 直球對決

〔記者周彥妤、簡惠茹、沈佩瑤／台北報導〕台北市長選戰倒數八十天，民進黨參選人姚文智昨說，現階段是談論市政的黃金期，盼能立即舉辦辯論會，「要幾場都可以」，呼籲對手現任市長柯文哲、國民黨參選人丁守中，甚至是市民都不要缺席。對此，丁守中回應願意辯論、直球對決；不過，台北市政府發言人劉奕霆受訪卻說，不知道現在有何理由需要辯論？

姚文智昨天與民間住宅政策團體商談住宅政策，會後受訪談到與其他台北市長參選人辯論議題。姚文智說，八月廿八日登記參選時，中選會有一張問卷問及是否想參與選舉辯論會，就他個人立場是儘快舉行，「要幾場都可以」。他提到，若是市政討論，一定是現任市長接受檢驗，因此希望柯能參加，呼籲「趕快舉辦，不要拒絕」。

姚文智：市民朋友也勿缺席

姚說，辯論能檢視政策、討論未來政策發展，四年一次的選舉，目前已進入談論的黃金期，這是關注台北要發展成何種城市的好機會，民眾也能在短時間內了解各候選人；他呼籲「主角三個不要缺席，市民朋友也不要缺席，如果不關心，就錯失四年一次選舉的機會」。

對此，國民黨台北市長參選人丁守中表示，首都市長選舉應該要有政策辯論，「如果有電視台邀請，我們馬上參與」，柯文哲市政做得好不好，就請他說清楚、講明白，直球對決。

台北市政府發言人劉奕霆則表示，柯市長日前已表示，目前外界對於市政方向大多相同，不一樣的地方很少，若是政策不一樣才需要辯論，因此不知道現在有何理由需要辯論？