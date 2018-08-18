貝里斯總督贈勳 蔡英文：台貝邦誼堅定

2018-08-18

台灣援贈直升機現身迎賓

〔記者李欣芳／綜合報導〕蔡英文總統「同慶之旅」昨抵達貝里斯，接受貝里斯總督楊可為頒贈象徵該國最高榮譽的「貝里斯勳章」，蔡總統表示，台貝兩國建交將近卅年，這枚勳章不僅代表台貝兩國堅定的邦誼，也是對彼此夥伴關係發展的肯定，未來我方會與貝里斯在既有良好基礎上，持續促進彼此的永續發展。

盼貝國青年來台接受培訓

這是蔡總統首度訪問貝里斯。她在台灣時間昨深夜十一時先後拜會楊可為總督、巴洛總理。總統今天凌晨在貝里斯國會發表演說時，談到台灣和貝里斯的教育合作，除了增加台灣獎學金的名額，總統指出，台灣日前已經宣布將提供五百二十個培訓名額給所有友邦優秀年輕人，也希望有更多的貝里斯年輕人可以來到台灣接受培訓。

感謝貝里斯國際場合挺台

除了教育面的合作，總統說，台灣也願意尋找增加投資貝里斯的農、工業和基礎建設的機會，其他包含經濟、觀光面向的投資，都會持續的透過公私部門來強化雙方的交流合作。

總統也感謝貝里斯在國際場合中，一直聲援台灣兩千三百萬人民參加相關國際組織與活動的權利。兩國的外交官和民間社會代表齊心協力推動永續發展目標，以及共享的自由和民主價值。

我使館地址「台灣街一號」

蔡總統昨清晨抵達貝里斯時，楊可為到機場接機，並以隆重軍禮歡迎，空中有兩架直升機與一架飛機飛越軍禮現場，相當罕見。總統府表示，直升機是台灣捐給貝國作為人道救援。

蔡總統抵達該國時特地換上貝里斯的「瓜亞貝拉衫」，首站視察駐貝里斯大使館，今年元月，前貝里斯市長布萊德雷將我駐館前的街道更名為「台灣街」，並將駐館地址改為台灣街一號，蔡總統與訪問團成員還在台灣街街牌及「台灣街一號」門牌前合影留念。