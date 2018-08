總統今出訪過境美國 是否晤美高官引關注

2018-08-12

訪問巴拉圭及貝里斯 20日返國

〔記者李欣芳、蘇芳禾/台北報導〕蔡英文總統「同慶之旅」今啟程訪問友邦巴拉圭及貝里斯,將在巴拉圭新任總統阿布鐸的就職典禮前後,安排兩場友邦及友好國家代表團的雙邊會談。

將在巴拉圭 安排兩場雙邊會談

蔡總統此行為期九天的出訪,去程將過境美國洛杉磯、回程過境休士頓,這是美國「台灣旅行法」通過後,首次有我國元首過境美國,是否與美方高層級官員會面,外界關注。

據我方人員掌握資訊,中國駐洛杉磯、休士頓兩地總領事館已動員「和平統一促進會」等統戰團體,規劃抗議活動,親藍營的統派僑社也配合積極動員,而此舉讓年輕一輩的台僑不滿。中方的動員傳單目前也以紙本和電子檔的方式,在泛藍、統派僑社間被廣發。

中國駐美總領事館 將動員抗議

據指出,中國駐洛杉磯總領事館兩週前就開始積極運作,串聯南加州地區所有紅、藍社團,預計在十二日前往蔡英文下榻飯店抗議。目前預計相關統派僑社將動員五百人,並承租小飛機拉「只有一個中國,台灣是中國一部分,Only One China. Taiwan is part of China」等標語,在洛杉磯上空飛行,企圖模糊蔡英文出訪焦點。

蔡總統預定台灣時間十四日晚間抵達巴拉圭亞松森市,出席巴拉圭新任總統阿布鐸的就職典禮,並與阿布鐸舉行雙邊會談,這將是「同慶之旅」的重點。此外,總統也將出席台巴科技大學成立揭牌儀式,並參加僑宴。

八月十六日至十八日,蔡總統將前往貝里斯,會晤總督楊可為和總理巴洛,並接受贈勳和參加國宴。蔡總統還將赴貝里斯國會演講,參訪技職學校、主持獎學金頒發典禮、參訪技術團、參加僑宴等。

蔡總統預定十九日凌晨結束在貝里斯的訪問搭專機返國,回程過境美國休士頓,預定二十日返抵國門。