桃嘉市長戰 國民黨鬧分裂》桃市 楊麗環退黨 下一步選市長

2018-08-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕前立委楊麗環昨以臉書群組方式發表退出國民黨聲明，強調退黨是沉痛的決定，但卻是符合民意期待的決定，退黨是因為黨的領導人不被民眾所信任，為了加速桃園發展，決定以民意為依歸，讓黨內有心想要繁榮桃園、服務民眾的人都能看見希望。

陳學聖︰勿做「親痛仇快」的決定

市黨部主委楊敏盛獲悉後表示，楊對黨的批判，他也感同身受，尊重楊麗環的決定，但也覺得很遺憾；國民黨桃園市長參選人陳學聖表示，希望楊不要做出「親痛仇快」的決定。

楊麗環在退黨聲明中也語帶保留表示，退黨是符合民意期待的決定，民意需求在哪裡，她就會在哪裡，「麗拚經濟，環顧民生」，她說到做到。外界預料，楊麗環下一步將宣布以無黨籍身分參選桃園市長。

楊麗環聲明指出，她從政廿二年，在黨危難之際都會挺身而出，捍衛黨的理念，清廉自持、勤政愛民不敢懈怠，為故鄉桃園盡心盡力，但是這一切付出黨內高層無感，只因為她不是出身官宦，背後也沒有大老、派系和財閥當靠山，而國民黨以民為本的價值理念至今已崩毀無存，黨內高層爭權內鬥、民心盡失，已無法團結再造黨的理念與價值。

楊敏盛表示，從楊麗環退黨聲明可以感受到她對黨的期待非常深，但失望也大，而楊對黨的批判，他也感同身受。至於這是否衝擊桃園市長選情，楊敏盛倒是說，或許透過楊麗環退黨的刺激，更可以凝聚共識。

陳學聖表示，退黨不代表登記參選，希望楊麗環不要做出「親痛仇快」的決定，也希望楊麗環秉持感恩的心，在黨最艱困之際，給予黨一絲溫暖，以回報國民黨過去對她的栽培，國民黨沒有對不起她，他誠懇地希望楊麗環能再三思，能與黨站在一起。

桃園市長鄭文燦對於楊麗環的決定給予尊重。他強調，現階段最重要的工作還是把市政做好。