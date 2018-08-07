首都爭霸 組織戰攻防》柯祭行政資源 拉攏里長

2018-08-07

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕年底首都市長選戰加溫，尋求連任的台北市長柯文哲雖無政黨奧援，但擁有行政資源優勢，除了勤走基層開支票，也積極拉攏藍綠議員暗地倒戈，最近更在內部會議下令，以「傾聽地方意見」為由，要求任何政策上路前，要里長點頭才能執行；「市長室列管」案件，也需里長點頭才能解除列管，放大里長決策角色。

政策上路前需里長點頭

不過，柯文哲此一另類的「組織戰法」，讓市府不少第一線執行單位哀嘆等同被里長綁架，每天上班就像被「情緒勒索」。

有別於國、民兩黨市長參選人可結合黨籍議員作戰，無黨籍的柯文哲則積極拉攏藍綠議員暗地倒戈，主動提供市政資源「親善」。台聯黨唯一的台北市議員陳建銘昨證實，年底將首度以無黨籍身分參選，並坦言柯曾主動詢問「我能幫什麼」。由於兩岸立場不同，陳強調，不會請柯站台，但歡迎柯、姚「主動到場」站台。

籠絡藍綠議員暗地倒戈

某國民黨台北市議員日前於地方成立義工後援會，柯市府大力捧場，提供救災救難等安全帽物資、協調義工平常使用據點，上月該據點開幕，該名議員邀請柯到場，但未邀請國民黨台北市長參選人丁守中，引發議會國民黨團內部不滿。

柯甫上任時，要求民政局制定「台北市里長自治條例草案」，當時不少里長痛批被柯當「細漢仔」、「乞丐」，質疑柯企圖削弱里長權力。柯如今爭取連任，一改高高在上作風，親率市府團隊到各行政區舉行里長座談會；也以「走讀」方式，到地方和里長、商家稱兄道弟，日前特地出席里長聚餐活動，獲熱烈歡迎。

市府第一線嘆公務員難為

除勤走基層，柯文哲近期更在內部會議下令，往後「市長室列管」案件，要里長點頭才能解列，讓原本就夾在中間的基層公務員，同時面臨公文時效壓力、市長室列管須優先處理，若里長不高興而影響考績，要自己吞下去等惡性循環。

不僅如此，柯也要求各項政策上路前，要先問過里長。例如捷運萬大線命名案，在市府定調i-Voting後，仍需把草案拿給當地里長做確認，相關局處深怕得罪里長，只能不斷放低姿態求饒，大嘆公務員難為。