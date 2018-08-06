謠言終結站》頭足類漁產重金屬汙染嚴重？ 農委會：檢測均符標準

2018-08-06

網傳內容：

近期網路傳聞，指我國產頭足類漁產品（花枝、魷魚、鎖管、透抽、軟絲、章魚等）重金屬汙染嚴重，多吃易致癌！

查證結果：

農委會指出，國產捕撈頭足類水產品，每年均辦理未上市重金屬監測計畫，檢測結果顯示，均符合衛生標準，民眾可安心選購及食用。

農委會表示，我國遠洋漁業之魷釣漁船主要於西南大西洋之福克蘭群島海域及阿根廷外公海水域作業，平均年產量約10萬公噸，魷魚捕獲後即以-30℃以下溫度冷凍保存鮮度，漁獲品質佳，除供應國內市場外，並深受國際市場青睞，市面上之魷魚乾等魷魚產品多數為國產漁產品。