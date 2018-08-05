吳敦義：蔡英文前天摔倒 11月就給她倒下

2018-08-05

〔記者王榮祥、賴筱桐／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨晚在高雄為黨籍市議員參選人站台時，對民進黨執政提出嚴厲批判，並質疑「這款執政，就像前一天蔡英文女士摔倒一樣」，前一天只是摔倒，希望十一月廿四日給她倒下、給她大敗。

轟民進黨只會清算 沒有拚經濟

昨晚是前高市議長、現任高市議員許崑源競選總部成立大會，國民黨主席吳敦義、國民黨高雄市長參選人韓國瑜、前立法院長王金平、立委陳宜民及全體高市議員與參選人均到場，堪稱藍營近期戶外最大場的大型造勢活動。

吳敦義火力全開，痛陳民進黨只會全力鬥爭、清算，沒有拚經濟，心裡根本沒有台灣人、沒有中華民國同胞生活的幸福，這款領袖不是國家該有的領袖。

吳敦義也拿蔡英文在台北摔倒為話題，呼籲民眾十一月投票時「給她倒下去、給她大敗」，呼籲民眾應讓高雄換人、換黨做做看。

侯友宜再打深澳電廠 要蔡講清楚

另外，民進黨新北市長參選人蘇貞昌質疑國民黨參選人侯友宜對核四議題立場模糊，侯昨天受訪表示，核四已經封存，燃料棒也送回去美國，請老縣長不要用這種方式閃躲深澳燃煤電廠要不要蓋的問題。

侯友宜呼籲「『母湯』（台語「不要」）蓋深澳燃煤電廠」，蔡總統若要幫老縣長輔選，就應反對蓋深澳燃煤電廠，不要讓老縣長一直用「安全、無污染」迴避，「要或不要，就是一句話講清楚！」

因蔡英文昨在新北授旗儀式未提及深澳燃煤電廠議題；侯友宜說，超過半數的新北市民都反對深澳燃煤電廠，蔡卻吝於表態，「蔡總統，妳讓新北市民失望了！」