小英嘉縣喊團結 勿分裂

2018-07-30

〔記者蔡宗勳、陳璟民、林國賢／綜合報導〕民進黨主席蔡英文輔選列車昨開抵嘉義縣市和雲林縣，她在授旗誓師大會上強調，如有人想要破壞團結、脫黨參選，大家要奉勸這些人團結，不要分裂，一起打拚，終結派系，讓嘉義走上進步本土的道路。

民進黨已提名翁章梁參選下屆嘉義縣長，日前也宣布參選嘉義縣長的嘉義縣副縣長吳芳銘回應，從政一切要回歸初衷，以善、以蒼生為念，以人民為本，是否參選將以民意為依歸，但與黨部不能說、不能談，也不能接觸。

民進黨秘書長洪耀福受訪說，吳即使參選到底，也不會影響民進黨縣長選情；對此，吳諷洪是「夜間吹哨壯膽」。一路提拔吳芳銘的縣長張花冠昨在授旗誓師大會上表態「一定支持翁章梁」。

蔡英文表示，民進黨的初選機制是執行多年、最公平的制度，這次初選確實很激烈，但結束後，候選人一產生，初選參選人、縣議會議長張明達，就在中央黨部和翁章梁握手、擁抱，團結在一起，迅速整合，要請大家為張明達的風度鼓掌。

蔡英文提到，過去嘉義縣的執政成績，是因為團隊都知道面臨挑戰時，恩怨放兩邊，只有一件事要做，就是守住進步價值，現在中央、地方執政都面臨保守勢力反撲，大家應該更加團結。

翁章梁說，這十多年來的總統選舉，不管民進黨的選情好或不好，嘉義縣都不曾輸過，縣長選舉也已連贏四屆，勝利關鍵就是民進黨的團結、凝聚力，但這次初選面臨最大危機。翁表示，他和吳芳銘是二、三十年的政治夥伴，相信吳會用智慧評估和判斷是否要脫黨參選縣長，因為團結是民進黨主流，也是鄉親唯一支持。