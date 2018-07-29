陸委會：金廈通水典禮暫緩 水仍照通

2018-07-29

金門縣府：無法單方通水

〔記者施曉光、吳正庭、陳心瑜／綜合報導〕台中市主辦的東亞青運，在中國運作下被迫停辦，陸委會則要求金門縣政府暫緩舉行八月五日的金廈通水典禮。對於外界出現不同聲音，陸委會昨指出，政府政策仍支持金門縣從中國大陸引水，但考量中國大陸對我打壓，台灣民眾同仇敵愾，因此希望金門縣政府以大局為重，延後通水典禮，但水仍照通，如此不影響金門用水。

金門縣政府則表示，通水就像結婚，不能單方「想通水就通水」，需要雙方你情我願，期待陸委會協助與中國溝通，讓金門從中國引水能有圓滿結果。

金門縣長陳福海表示，金門鄉親權益優先、民生基礎建設第一，這是最大的考量，兩岸通水是解決金門長期水質不佳及水源不足的問題，希望引水過程能單純化，不要給金門縣太多的承擔、染上太多的色彩。

對於八月五日是否延期舉行？陳福海未正面回應，但據了解，縣府傾向照常舉行。

國民黨：不把金門人當人

國民黨則批評陸委會的要求是罔顧金門縣民福祉，「不把金門人當人」，愚蠢又自大。國民黨文傳會代主委唐德明並說，民進黨以為暫緩金廈通水典禮，就能夠換來東亞青運嗎？那要不要直接宣布停止兩岸三通，也許這樣中共就會直接投降了。

時代力量黨主席黃國昌也表示，通水典禮牽涉到民生問題，要比較審慎的考慮，政府應該用具體的作為反制中國，例如提高在台中國間諜的刑度並加強處罰。

陸委會昨強調，金門通水施工工程已經完成，持續辦理通水測試，中央相關機關衡酌兩岸關係整體情勢及社會觀感，考量沒有舉行典禮，水仍然可通，希望金門縣政府體諒中央政府立場，此時辦理引水典禮時機不宜，建議改在適當時間辦理，才更能符合我方整體利益，包括社會觀感及國際視聽。

金廈通水典禮#東亞青運#

金門縣政府