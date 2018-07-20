派遣工歸零 政院籲地方跟進

2018-07-20

台電、台銀及央行共369人 也在兩年內同步歸零

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德前天核定行政院及其所屬機關派遣人力要在兩年內歸零，以保障勞工權益。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，呼籲地方政府也跟進盤點非典型人力，讓派遣工歸零；另外，包含台電在內的中央各部會所屬事業機構的三百六十九名派遣人員，也要同步在兩年內歸零。

各縣市派遣工有213人

根據行政院掌握資料，今年第一季（截至三月卅一日為止）全國各縣市政府的派遣人員總數為二百一十三人，相較於行政院及所屬中央機關今年首季就有七二三八名派遣人員，地方政府的派遣工人數不多。

賴揆前天核定行政院及其所屬機關派遣人力兩年內歸零，政府機關所需臨時人員，改以公開遴選程序聘用。

谷辣斯表示，派遣人員與臨時人員都有簽訂合約，並明定工作起迄時間，最大的差別是派遣工為Ａ公司聘僱、派到Ｂ公司服務，導致權責不分，發生爭議時勞工容易成為人球，派遣歸零就是希望改變契約型態，讓政府直接當老闆聘僱員工，以達到守護勞工權益的目的。

為避免中央的派遣工退場地方卻沒退場，形成一國兩制，行政院盼地方政府派遣工也在兩年內歸零。行政院副發言人丁允恭說，行政院是鼓勵地方跟進，並非強制要求。

另外，中央各部會所屬事業機構的三百六十九名派遣人員分別隸屬經濟部、財政部與央行。經濟部事業機構的一九八名派遣人員都在台電，為建廠工程人員；財政部的一百三十四人都在台灣銀行，負責就學貸款的對保、催收、信用卡申辦及舊幣的搬運；央行的事業機構卅七人則在鑄幣廠與印刷廠，都是清潔人員。